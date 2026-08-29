La UD Las Palmas es una coladera y no hay que fichar a Arana

'Manita' y récord de despropósitos. Hablar de fichar a Juan Carlos Arana es una coña. Una broma de mal gusto, como la primera parte de la UD de De la Barrera en Montilivi (5-2). En una noche infinita en concesiones, los amarillos evidenciaron sus carencias defensivas para ser maltratados por un Girona que jugó a placer. Jesé vio la roja (75') por un colegiado que se la perdonó a Jastin (3') por un manotazo a Álex Suárez. Luego, el luso haría el primero con un golpeo desde la frontal (22'). Iván Jaime, que saltó en el descanso, logró la igualada y Churripi regaló el 2-1a Fran Beltrán.

Luego llegaron las puñaladas de Asprilla (2) y la de Izan, tras un fallo calamitoso de Iván Jaime con un envío temerario al borde del área propia. Un señor desastre. La madre de todas las pesadillas. No hubo ni rastro de la UD de las dos primeras jornadas, que se deshizo con cierta maestría de Albacete y Ceuta. La actuación de Kirian en la medular dejó bastante que desear en una medular que fue un agujero negro. Al descanso, Herzog y Jefté fueron señalados por el técnicos. Retirados para dar entrada a Bonfanti e Iván Jaime, que comenzó como un cohete.

La primera parte fue un chiste macabro. 45 minutos de pena. Tirados a la basura. El primer acto de la UD fue el anticipo de la coladera -ya en Marbella se reflejaron los primeros síntomas de la falta de contunencia defensiva-. Superados, no hubo aviso reseñable a Gazzaniga -solo un taconazo de Jesé a Miyashiro que se esfumó bajo la noche-. El tanto de Jastin (22'), que debió ser expulsado por una agresión a Álex Suárez (6'), no hizo méritos al dominio insultante del Girona que deleitó con la velocidad de Bryan Gil. Merecieron mucho más. Las paradas de Churripi, en especial el lanzamiento de Izan, salvaron el expediente en una puesta de largo decepcionante. Nada de nada. No funcionó el plan de generar juego con la apuesta del Kirian-Enzo en paralelo.

La actuación del capitán careció de inspiración y regaló un caudal importante de balones en esta zona prohibida. Enrique Clemente, de inicio, no fue una buena noticia. Débil y sin sumarse a ataque, ese carril fue una muralla de cartón para Bryan Gil y Vanat. Luego llegó el golpeo de Abel Ruiz que confirmaba el monólogo gironins. Parada por golpeo. El manotazo de Jastin y el centro de Valentín para Miyashiro. Pero todo cambió, o eso parecía, al inicio de la segunda parte con la aparición de Bonfanti e Iván Jaime.

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Centro de Enzo que no despeja Gazzaniga y el toque preciso de Iván Jaime que acaba en la red. Fueron de esperanza y fe. Todo gracias a la aportación del malacitano. Hasta que llegaron, de nuevo, el carrusel de los errores. Churripi se la entrega a Fran Beltrán y 2-1 con vaselina. Luego los dos de Asprilla y la roja a Jesé. Izan completó el festival gironins. Rock and roll fúnebre de la UD.