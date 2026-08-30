Cegados y obcecados en una noche de malas decisiones para la UD Las Palmas

Una cadena de malas decisiones derrumbó a Las Palmas en Girona. Las buenas sensaciones y el rock que prometía Rubén de la Barrera quedaron desdibujados en una de esas noches que te condenan en esta categoría. Entre la elección del once por parte del técnico gallego, que casi repitió alineación respecto al triunfo de hace una semana en Ceuta –solo incluyó a Clemente por Bonfanti–, el timing de los cambios y un error de Churripi en la salida de balón hizo que todo terminase en pesadilla.

Durante la primera mitad, los insulares no generaron peligro y fueron muy predecibles. Ahí, la labor de Kirian y Enzo Loiodice no funcionó. Los dos ocuparon los mismos espacios y no lograron ayudar en la salida de balón. La medular no tuvo la chispa necesaria para poder llevar el control del encuentro y el brío de los choques anteriores se esfumó. En un esquema como este la importancia de estar conectados desde el doble pivote resulta fundamental y desaparecieron.

La posición de Jefté y los señalados

Más allá de esa circunstancia, De la Barrera quiso insistir en una idea que está claro que, por ahora, no parece que funcione: colocar a Jefté en la banda es minimizarlo y perder su olfato de cara a portería; es casi como enjaularlo. Esa idea, ya repetida en tres jornadas, no es sostenible a largo plazo. El ahora 7 amarillo es un futbolista que vive de su presencia en el área, tal como demostró en el Albacete el curso pasado.

No obstante, lo señalaron en el descanso y resultó uno de los sacrificados, al igual que Herzog. La respuesta desde la banda no tardó en llegar y los elegidos por el coruñés para entrar no fallaron: Iván Jaime marcó el gol del empate y, con Bonfanti como central, la fluidez mejoró. Aun así, un error grosero de Churripi en una entrega provocó la hecatombe. A partir de ahí, las costuras fueron demasiado visibles.

Bajonazo sin cintura

La pareja Enzo-Kirian volvió a no estar acertada y eso se tradujo en muy poca presencia en campo contrario. Es más, hubo algunos fallos, como la pérdida del galo que acabó en el tercer tanto local, que evidencian su mala noche. El peso que deben tener ambos en el césped tiene que ser mayor y no encontraron el camino para llevar la pelota a los atacantes isleños, lo que llevó a Fuster a asomarse de más a la portería catalana. Y, en sala de máquinas, los cambios no aparecieron a tiempo.

Además, la ausencia de Juanma en el eje de la zaga dejó muy al descubierto a una línea a la que le faltó una punta de velocidad para frenar la marcha de más que tenía el Girona, que la aprovechó con saña. No lo dudaron los pupilos de Quique Álvarez, que hicieron daño atacando los espacios para hacer temblar a la UD. Sin el central, el equipo hizo aguas atrás. De hecho, los locales no pararon de apretar y de buscar más goles.

Aprendizaje para lo que queda

Esta derrota debe servir a modo de aprendizaje para un equipo que está arrancando y al que le falta algo más de tiempo para acoplar todas las ideas. A pesar de ello, ayer De la Barrera no acertó y los errores le acabaron condenando.