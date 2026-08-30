El debutante Iván Jaime, único rayo de luz en el 1x1 de la UD Las Palmas en una noche terrorífica en Montilivi

El único atisbo de esperanza de una UD Las Palmas apática y dormida. El malagueño debutó con los amarillos ingresando tras el descanso y su irrupción fue más que destacable. Varios destellos de su calidad y desequilibrio que se tradujeron en el tanto del empate. Esos primeros cinco minutos con él fueron los mejores del equipo. Lo malo, el mal balón que le dio a Iñaki y que se tradujo en el quinto del Girona.