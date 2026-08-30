UD Las Palmas
El debutante Iván Jaime, único rayo de luz en el 1x1 de la UD Las Palmas en una noche terrorífica en Montilivi
El malagueño ingresó tras el descanso y cambió momentáneamente la cara a los amarillos gracias a su desborde, descaro y al tanto del empate, aunque finalmente aquel atisbo de esperanza terminó siendo la calma antes de la tormenta
La UD Las Palmas recibe una manita en Montilivi y empiezan las dudas con De la Barrera y varios jugadores. Poca seguridad en el juego de pies desde la portería, una defensa dormida, una medular errática y falta de ideas, y una delantera que no recibió balones con los que jugar explican una noche de pesadilla para el conjunto amarillo, que suma su primera derrota del curso.
El mejor
Iván Jaime (6)
El único atisbo de esperanza de una UD Las Palmas apática y dormida. El malagueño debutó con los amarillos ingresando tras el descanso y su irrupción fue más que destacable. Varios destellos de su calidad y desequilibrio que se tradujeron en el tanto del empate. Esos primeros cinco minutos con él fueron los mejores del equipo. Lo malo, el mal balón que le dio a Iñaki y que se tradujo en el quinto del Girona.
Los titulares
José Antono Caro (3)
Cinco goles encajados, culpable del segundo tras un grosero error con el balón en los pies. Errático e inseguro en Montilivi.
Valentín Pezzolesi (3)
Cinco goles encajados, culpable del segundo tras un grosero error con el balón en los pies. Errático e inseguro en Montilivi.
Álex Suárez (2)
Dormido durante gran parte del encuentro y lento en las disputas. Apenas ganó duelos y no se entendió con Bonfanti.
Juanma Herzog (5)
Discreto, pero su velocidad era importante atrás. Su cambio por Bonfanti, empeoró radicalmente al equipo.
Enrique Clemente (1)
Fuera de forma, lento y poco espabilado ante un Girona que le atacó como quiso. Intensidad nula en el cuarto gol rival.
Enzo Loiodice (2)
Le falta sangre para un partido de tanta exigencia física e ímpetu. No estuvo acertado y se limitó a dar pases de seguridad.
Kirian Rodríguez (1)
Uno de sus peores partidos como amarillo. Regaló balones a diestro y siniestro. Fue el principal culpable del primer gol.
Taisei Miyashiro (5)
Su gol en la segunda parte, a lo yo me lo guiso, yo me lo como, maquilla una actuación intrascendente del nipón.
Manu Fuster (3)
Invisible. La defensa del Girona lo tuvo bien vigilado y, cuando el mediapunta está bloqueado, la UD lo nota más que nadie.
Jefté Betancor (1)
Totalmente desaparecido, una vez más. De la Barrera tiene que sacarlo de la banda si quiere sacar provecho al ariete.
Jesé Rodríguez (3)
Partido frustrante para el Bichito. Apenas recibió balones y, fruto de su desesperación, llegó la tarjeta roja en el 75’.
El banquillo
Giovanni Bonfanti (1)
Tendrá pesadillas con un Asprilla, que se lo comió. Empeoró y, mucho, a Herzog.
Iñaki González (3)
Algo más de criterio que Enzo, aunque un mal control suyo propició el quinto.
Sandro Ramírez (5)
Gris, aunque dejó un disparo a puerta, uno de los pocos que hizo el equipo.
Sergio Ruiz (S.C.)
Estuvo mejor en labores defensivas, que es lo que hacía falta, que cuando atacó.
El entrenador
Rubén de la Barrera
Primer partido de pesadilla de su etapa como entrenador insular. No acertó con un once inicial que estuvo lejísimos de igualar la intensidad de un Girona que salió a comerse el césped. Reaccionó con una doble sustitución al descanso que fue una de cal y otra de arena: el debut de Iván Jaime fue positivo, pero el ingreso de Bonfanti por Herzog empeoró la defensa. Pecó de demasiada confianza en un Clemente fuera de forma.
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