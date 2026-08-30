'Gironazo' en la UD Las Palmas: la noche de los mil errores y el dilema de fichar

La noche de los mil errores y el dilema de que fichar. Líderes en la segunda jornada, la tercera fecha deparó la UD más vulnerable con un (5-2) ante el Girona en Montilivi que evoca a la manita recibida con Luis García Fernández en Andorra en el pasado curso. Cuatro tantos encajados en el segundo tiempo, un Churripi errático y la falta de consistencia en la parte izquierda de la muralla -desasistido el debutante Clemente, De la Barrera luego quitó a Herzog en el 45' para apostar por Bonfanti y la cosa empeoró-.

El capitán Kirian Rodríguez aplaude junto al canterano Adri Suárez. / LOF

Churripi cometió un desliz infantil, provocado por el abuso de juego de pies en el 2-1 de Beltrán, pero forma parte de la filosofía de juego. En relación a Adri Suárez, si se confía en el canterano debe jugar. En su segunda temporada, sigue sin debutar. La sombra de un nuevo arquero crece tras la manita, un extremo que se intuía con la venta de Horkas pero que fue desechada por el presidente Miguel Ángel Ramírez: "Creemos en la cantera", en relación al guardameta de la Virgen del Pino. Más allá de Suárez, Valverde Dios, que llega del CD Castellón y es otra apuesta.

No saturar el plantel

Dentro de los siete fichajes, tres llegaron en la retaguardia con Andrés (viene del Teruel de la Primera RFEF), Bonfanti (Atalanta) y Opoku (libre tras su último paso por la Superliga de Turquía). Solo el italiano cuenta con un recorrido reseñable tras la disputa de tres jornadas. El director deportivo Luis Helguera analizó en la previa del pulso en Montilivi que estaban dispuestos a realizar un movimiento.

"Vas líder y luego desciendes", aclaró sobre el nivel de la Segunda. Sobre fichar o no fichar, detalló que "creo que la plantilla está estable, tenemos la capacidad de afrontar algún fichaje. Pero no vamos a hacer por hacer, el lateral izquierdo está Villote. No vamos a saturar la plantilla", determinó el ejecutivo cántabro. Cerrada la venta de Horkas por 4.5 millones, no se ha cerrado dos relevos de garantías a la salida de Barcia y Mika.

Iván Jaime festeja su tanto en Montilivi. / LOF

Opoku debe ponerse en forma y la dupla que ha salido de inicio en los tres duelos son De la Barrera son Suárez y Herzog. Fueron suplentes durante gran parte del campeonato de Barcia y Mika. Tampoco está Amatucci, pero se trajo a Ruiz, que ayer solo jugó la recta final, a pesar del bajo nivel de Kirian Rodríguez. ¿Habrá fichajes? ¿Cabe hacer un esfuerzo? Hasta hace 48 horas, la UD era líder de la tabla con el Tenerife. Ahora llega un duro correctivo, que deja a los amarillos en la zona de privilegio con seis puntos de nueve.

Noticias relacionadas

Con Arana como objetivo en el mercado, en el plano ofensivo la gran noticia fue la aparición de Iván Jaime. El malacitano entró en el 45' por Jefté y marcó el 1-1. Le dio soltura y fantasía a la UD en esa salida de la UVI de la segunda parte. Hasta llegó el desliz de Churripi con el 2-1 de Beltrán (55').