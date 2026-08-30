Pies al suelo

Una vez más queda confirmado que el halago debilita. Se presentaba Las Palmas en Montilivi como líder con dependencia de sí misma para revalidar su posición tras la derrota del Tenerife. Qué peligro esa matraquilla de depender de sí mismos. En la historia amarilla, eso nunca acaba bien, seguramente porque en fútbol se depende de tantos factores que reducirlo todo al propio ombligo es un desenfoque que conduce al impacto con la realidad, que suele estar en el suelo.

Tiene doble demérito la primera parte de los amarillos contra un Girona en proceso de reconstrucción al que, tras la inesperada caída a Segunda, se le tambaleaban los pilares, agrietaban las paredes y el personal salía en desbandada (Arnau Martínez, Tsygankov y Minsu en los últimos días). Ni un entrenador tan curtido como Quique Álvarez había podido evitar la inercia del descenso en las dos primeras jornadas, con tan solo un punto y, lo peor, la sensación de un plantel con jugadores divididos en tres segmentos: los que reniegan de Segunda y huyen, los que se resignan y los que debutan en el fútbol profesional. Un cóctel de alta graduación.

De ahí que el demérito de la UD fuese doble antes del descanso: por olvido de las virtudes de las dos primeras jornadas y por la indolencia ante el ritmo superior de los locales. Por un lado, los amarillos se pasaron la primera mitad sumidos en la inoperancia por algo tan simple como la mayor velocidad del juego albirojo; por otra, lastrados por la desesperante salida de balón, tanto que, con simplemente cerrar líneas de pase, los de Quique Álvarez impedían cualquier progresión y, al recuperar, volaban a la espalda de una defensa sin características para estar muy adelantada. La novedad de incrustar a Kirian entre los centrales para construir la conocía muy bien el técnico local y, por eso, le resultó sencillo desactivarlo, sin más alternativa que patadones de Caro hacia la nada, como en los minutos 14, 30 y 39. Basta apuntar que en la primera parte el balance de tiros a puerta fue de 7/0. En ocasiones como esta, los números son ilustrativos.

El primer gol, así las cosas, fue consecuencia del juego opaco del equipo grancanario mezclado con la debilidad para evitar que Jastin, cómodo, disparase desde la frontal. Tal era la descomposición insular que De la Barrera decidió dos cambios en el descanso para poner a Bonfanti por Herzog, y no por Clemente que se antojaba lógico dado el vacío de la banda izquierda, y a Iván Jaime por Jefté, con efecto inmediato en el gol del empate tras regalo de Gazzaniga. Puro espejismo fruto de un acción individual, no de la propuesta colectiva. Por eso y porque Caro sigue evidenciando sus dificultades con los pies, Fran Beltrán encauzó la victoria gerundense en el obsequio subsiguiente. En la misma ráfaga, Asprilla exploró el boquete permanente de la franja zurda amarilla para un 3-1 que pudo subir a 4-1 en apenas unos minutos si no se llega a anular por milímetros otra acción del colombiano por el mismo sitio. Daba igual. Se resarció poco después con una jugada calcada para sonrojo grancanario.

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Tal era el aplastamiento que la expulsión de Jesé ya con 4-1, discutible y un ejemplo de impotencia a la vez, resultó anecdótica, como el gol de Miyashiro en una contra tras disparo de Van de Beek al larguero de Caro. Nada de anecdótico tuvo el hiriente 5-2 por un pase incomprensible de Iván Jaime desde la banda a la frontal propia que aprovechó Izan, un joven mediocentro soberbio que ya la temporada pasada había dejado en el Granada destellos que el Girona ha sabido valorar. Fue el reflejo del descosido de una UD que, tras un inicio con dos victorias frente a equipos de la zona baja, ha sufrido un golpe de realidad, eso sí, con tiempo de sobra para encajarlo y superarlo. Que te pongan los pies en el suelo nunca viene mal.