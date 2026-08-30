Rubén de la Barrera se señala a sí mismo tras la derrota de la UD Las Palmas: «De esto tengo que aprender»

Los focos para el técnico. Rubén de la Barrera asumió, tras la dura derrota ante el Girona (5-2), la culpabilidad de lo acontecido en Montilivi en una noche bastante olvidable. El preparador gallego no dudó, durante su paso por la sala de prensa del estadio gironí, en señalar que cuando un equipo no está «del todo cómodo en el campo es por cómo transmito las cosas. Las derrotas las asumo yo y de esto tengo que aprender para transmitírselo a ellos; este tipo de partidos nos deben permitir dar un paso al frente de cara al siguiente. Se ha perdido un partido, al igual que se van a perder muchos más, pero este nos tiene que conducir a dar un salto».

En ese sentido, el coruñés sí que destacaba que lo sucedido ayer en tierras catalanas les va a reportar «cosas buenas y nos va a acercar hacia lo que queremos de verdad. Hemos hecho varias cosas que no queríamos, otras que sí han sido algo más positivas, pero, a nivel mental, tenemos que gestionar mejor esos momentos concretos porque nos va a permitir seguir avanzando».

Mirar hacia lo siguiente

Continuando en esa línea, el ex de la Cultural Leonesa explicaba que este señalado resbalón no le quita el foco de lo importante para dárselo al mercado de fichajes, ya que aseguraba que este partido y este «resultado lo que me hacen es ocuparme en transmitirles a los jugadores que no podemos caer en una espiral. ¿El mercado? Ahora no podemos dar bandazos. Es muy importante asumir mis errores y empujar a los futbolistas hacia lo siguiente que tengamos».

Por otro lado, achacó al golpe que supuso el segundo tanto del Girona que sus pupilos empezaran a decaer, algo que justificó al destacar que en la primera mitad les «costó un poco más. Ajustamos al descanso y el arranque de la segunda parte fue francamente bueno, conseguimos el empate y, a partir del 2-1, sobre todo a nivel mental, se empezó a complicar todo, porque a ellos les empuja y empezamos a tomar decisiones influenciadas por ese gol y les damos espacio, y ahí castigan».

La expulsión de Jesé

Asimismo, prefirió no valorar la expulsión de Jesé, quien vio una cartulina roja en el 75 después de una entrada por detrás sobre Izan, dejando claro que esos lances «obedecen a una reacción cuando acabas de sufrir algo en contra; lo gestionaremos. Lo importante es no cometer más esos errores».