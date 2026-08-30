UD LAS PALMAS
Rubén de la Barrera se señala a sí mismo tras la derrota de la UD Las Palmas: «De esto tengo que aprender»
El coruñés se muestra autocrítico tras el duro resbalón de los amarillos en Montilivi y avisa de lo importante que es estar estables a nivel mental para saber aguantar los golpes de los rivales
Los focos para el técnico. Rubén de la Barrera asumió, tras la dura derrota ante el Girona (5-2), la culpabilidad de lo acontecido en Montilivi en una noche bastante olvidable. El preparador gallego no dudó, durante su paso por la sala de prensa del estadio gironí, en señalar que cuando un equipo no está «del todo cómodo en el campo es por cómo transmito las cosas. Las derrotas las asumo yo y de esto tengo que aprender para transmitírselo a ellos; este tipo de partidos nos deben permitir dar un paso al frente de cara al siguiente. Se ha perdido un partido, al igual que se van a perder muchos más, pero este nos tiene que conducir a dar un salto».
En ese sentido, el coruñés sí que destacaba que lo sucedido ayer en tierras catalanas les va a reportar «cosas buenas y nos va a acercar hacia lo que queremos de verdad. Hemos hecho varias cosas que no queríamos, otras que sí han sido algo más positivas, pero, a nivel mental, tenemos que gestionar mejor esos momentos concretos porque nos va a permitir seguir avanzando».
Mirar hacia lo siguiente
Continuando en esa línea, el ex de la Cultural Leonesa explicaba que este señalado resbalón no le quita el foco de lo importante para dárselo al mercado de fichajes, ya que aseguraba que este partido y este «resultado lo que me hacen es ocuparme en transmitirles a los jugadores que no podemos caer en una espiral. ¿El mercado? Ahora no podemos dar bandazos. Es muy importante asumir mis errores y empujar a los futbolistas hacia lo siguiente que tengamos».
Por otro lado, achacó al golpe que supuso el segundo tanto del Girona que sus pupilos empezaran a decaer, algo que justificó al destacar que en la primera mitad les «costó un poco más. Ajustamos al descanso y el arranque de la segunda parte fue francamente bueno, conseguimos el empate y, a partir del 2-1, sobre todo a nivel mental, se empezó a complicar todo, porque a ellos les empuja y empezamos a tomar decisiones influenciadas por ese gol y les damos espacio, y ahí castigan».
La expulsión de Jesé
Asimismo, prefirió no valorar la expulsión de Jesé, quien vio una cartulina roja en el 75 después de una entrada por detrás sobre Izan, dejando claro que esos lances «obedecen a una reacción cuando acabas de sufrir algo en contra; lo gestionaremos. Lo importante es no cometer más esos errores».
Suscríbete para seguir leyendo
- Multas de 200 euros por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensifica los controles a los conductores canarios durante la operación retorno
- Pedro Sánchez abandona Lanzarote tras sus vacaciones en medio de las críticas por la crisis migratoria en Ceuta
- La Audiencia Nacional ordena devolver a Irlanda al hijo de 'el Monje', uno de los líderes de la mafia asentado en Lanzarote
- Un alemán ahorraba cuatro euros al día para volver a Gran Canaria y, tras 53 años viajando, celebró su último cumpleaños en la Isla
- Muere Rosa Martina Bolaños, esposa de Juan Manuel Campos y presidenta del CV Emalsa Gran Canaria
- Como Pedro por su casa: utiliza una puerta sin permiso para acceder desde su terraza a la piscina comunitaria
- El Euromillones cae en Gran Canaria
- Desalojan una fiesta en un centro comercial del sur de Gran Canaria con unos 35 menores, varios de ellos consumiendo alcohol