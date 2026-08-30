La resaca de la manita
La UD Las Palmas prioriza la cantera y apaga el fax de los fichajes: 'good bye' Arana
El club amarillo, que lleva siete incorporaciones, mantiene su política de apuesta por el vivero tras el varapalo de Montilivi. El martes, cierre del mercado. Se esfuma el alta del deseado pistolero del Racing
39 minutos negros y fe eterna en el vivero de Pedri, Moleiro y Viera. A pesar del (5-2) de Montilivi en la última jornada -cuatro goles llegaron del 55’ al 91’-, la política de la UD se mantiene inquebrantable. Fieles a la legión de platanitos. Mañana, a las 23.00 horas, se cierra el mercado de altas y en las oficinas amarillas, salvo ganga de última hora, apagan el fax del director de Luis Helguera Bujía. Con siete fichajes en esta ventana -dos no han debutado como Mateo Acimovic y el ghanés Nicholas Opoku-, la intención es competir con el arte tropical. Paciencia y fe en la quinta del Carranza. Se aparca fichar y el ansiado regreso de Arana.
Los Valentín Pezzolesi, Elías Romero, Iván Medina, Villote, Iñaki o el juvenil Rafa Cruz deben ser protagonistas. Ante el Girona, la aparición de Iván Jaime en el 46’ dio oxígeno. Tanto y tablas para dar sentido al Tetris de la UD. Es titular este viernes ante el líder Leganés en el Gran Canaria (19.30 horas, LaLiga TV, TVC) con Jefté denueve. El Bichito Jesé Rodríguez cumple su partido de sanción.
Y es que el 5-2 lleva la etiqueta de la noche de los mil errores y abrió el dilema de fichar o perpetuarse en la cantera. Líderes en la segunda jornada con el Tenerife, la tercera fecha deparó la versión más vulnerable ante el millonario Girona -el plantel de Álvarez está tasado en 85 millones por los 29,55 kilos de los de De la Barrera-.
Fe en el inédito Suárez
La pesadilla gironins evoca a la manita recibida con Luis García Fernández en Andorra (5-1) el pasado 10 de mayo. Lo del sábado deja la imagen de un Churripi errático y la falta de consistencia en la parte izquierda de la muralla -desasistido Clemente, De la Barrera retiró a Herzog en el 46’ para apostar por Bonfanti y la cosa empeoró-.
El arquero onubense cometió un desliz infantil, provocado por el abuso de confianza en el juego de pies en el 2-1 de Beltrán, pero forma parte de la filosofía del barrerismo como lo fue con Setién.
En relación a Adri Suárez, si se confía en el canterano, como se pregona, debe jugar. En su segunda temporada, sigue sin debutar tras salir del Villarreal también con déficit de minutos por un asunto contractual. La sombra de un nuevo arquero, que le plante oposición a Churripi, ya sonó en el entorno.
En el club mantienen su apuesta por la factoría, una bandera que enarboló el presidente Miguel Ángel Ramírez Alonso a una cuestión por Adri Suárez. «Creemos en la cantera». El meta de la Virgen del Pino llegó en el verano de 2025 y aguarda por su debut. Como tercer portero, Valverde Dios, que pasó por el Castellón y formó parte de la última expedición a Girona.
Dentro de los siete fichajes, tres llegaron para la retaguardia como Andrés Rodríguez (viene del Teruel de Primera RFEF), Bonfanti (Atalanta) u Opoku (libre tras su último paso por la Superliga de Turquía). Solo el italiano cuenta con un recorrido reseñable tras la disputa de tres jornadas. El director deportivo Luis Helguera analizó en la previa del pulso en Montilivi que estaban capacitados para mover ficha. «La plantilla está estable, tenemos la capacidad de afrontar algún fichaje. Pero no vamos a hacerlo por hacer (...) En el lateral izquierdo está Villote. No saturaremos la plantilla», añadió el ejecutivo, que busca acomodo a Bassinga y a Adam Arvelo.
Puesta a punto
Opoku debe ponerse en forma y la dupla que salió de inicio en los tres duelos con De la Barrera fue la de Suárez-Herzog. Fueron suplentes durante gran parte del campeonato pasado de Barcia y Mika. Tampoco está Amatucci, pero se trajo a Ruiz, que solo jugó la recta final, a pesar del bajo nivel de Kirian.
En este curso, con el técnico coruñés, han debutado los canteranos Cruz y Elías Romero. El primero entró en la historia del club como el tercero más precoz y el segundo le dio una asistencia a Sandro para sellar la primera victoria (93’). Y la evolución de Pezzolesi es abrumadora. Con un desarrollo físico notable, es otro. Indiscutible, hace olvidar las bajas por lesión de Marvin y Viti. Apostar es fichar.
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