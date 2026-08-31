Iván Jaime, gol exprés en la UD Las Palmas y titular para poner a Jefté en su sitio

Tanto exprés para reorganizar el frente ofensivo de Rubén de la Barrera. Barra libre para Iván Jaime, el Isco de la UD. El extremo malagueño debutó en Montilivi con diana al saltar al inicio del segundo acto por Jefté Betancor -que partía desde la banda zurda por tercera ocasión de inicio-.

El hecho de ir perdiendo 1-0 y no completar remate alguno a portería, forzó el movimiento: luz verde para Iván y la retirada del ‘7’ de Las Chumberas. Además, De la Barrera retocó el engranaje defensivo al sacar a Herzog y apostar por Bonfanti.

A los dos minutos y treinta segundos de pisar el verde, llegó el 1-1 de Iván Jaime al aprovechar un mal despeje de Paulo Gazzaniga -a centro de Enzo Loiodice-. La firma del bendecido. Con esa diana a lo Pedrola -el catalán lo hizo en Zaragoza a los 26 minutos de saltar al verde en enero-, llegaron los mejores minutos del club pío pío.

Sociedad Sandro-Romero

Con la controvertida roja a Jesé Rodríguez -golpeó a Izan por detrás ante el juez Fuentes Molina (75’)-, el técnico coruñés pierde a su artillero número uno. El exjugador del Real Madrid y PSG encadenaba tres titularidades y vio puerta ante el Albacete en el estreno liguero (a los 21 minutos) en el Gran Canaria. Fue ovacionado en el 61’.

Ante el Ceuta, mismo dibujo: Bichito de única referencia, con Jefté y Miyashiro en banda. Por detrás, Manu Fuster. La posición del delantero de Las Chumberas, desde la izquierda, siempre es de gran movilidad y desgaste físico. Con coberturas y entrega. Ahora, con la habilidad de Iván Jaime, el pichichi en la Superliga de Grecia con el Panserraikos vuelve a su zona de confort -que ya habitó en la recta final ante el Alba hasta que dejó su puesto a Sandro Ramírez, que estuvo escoltado por Romero-.

En Ceuta, la lesión de Bonfanti forzó la entrada de Andrés Rodríguez como lateral zurdo de circunstancias. No pudo participar Sandro, que gozó de 21 minutos en Montilivi. Acabó como nueve con la roja a Jesé y Romero no saltó al verde -tampoco Rafa Cruz-.

Además, De la Barrera cuenta en su arsenal con Ale García, que encara la recta final de su recuperación de la intervención quirúrgica del músculo isquiotibial derecho. Además, tiene afectado el tendón desde su lesión en el Estadio de Encamp de Andorra.

Ejecutores bendecidos

El delantero serbio Milos Lukovic debutó con la UD ante el Córdoba y marcó a los veinte minutos en la 25-26. Salió de titular e hizo el 0-1 en un pulso que terminó en éxtasis con la primera alegría del ciclo de Luis García Fernández (0-3). Livaja, en Primera y con Setién, también se estrenó con tanto ante el Valencia CF en el Mestallazo al cuarto de hora. De igual manera y en la máxima categoría, el pistolero galo y ex del Chelsea Rémy perforó el arco del Málaga en La Rosaleda cuando llevaba 24 minutos en la alfombra boquerona. También en la capital de la Costa del Sol, Marvin Park tardó seis minutos en ver portería para hacer el 0-4.

Por su parte, el Búfalo Asdrúbal Padrón se estrenó con el Eibar en el Gran Canaria y marcó en el 89’ cuando llevaba 27 minutos en el campo. Dirigido por Lobera, salvó los muebles en la tercera jornada de un curso que derivó en el infierno del Cordobazo. No hay nada como ver puerta en tu primer día de amarillo, que se lo digan a Iván Jaime, Pedrola, Marko Livaja, Löic Rémy, Marvin Park, el citado Búfalo o el Príncipe del Roque Nublo.

Prince Boateng hizo diez goles de amarillo en la 16-17 y también se estrenó con la gloria de la diana en su estreno. El argentino Mauro Quiroga lo hizo a los seis minutos de pisar el césped del Gran Canaria para apurar la agónica victoria pío pío ante el Rayo (2-1). Javi Guerrero puso la sentencia en el 89’.

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Con los Dragones

Iván Jaime, el que salvó la honra de amarilla en Montilivi, no marcaba desde el 16 de agosto de 2024 con el Oporto en la máxima categoría lusa. 743 días después, abraza la gloria de pólvora con la UD. El pinguión representa al prototipo del irreverente de calle como David González. ADN urbano, el arte callejero para iluminar el partenón. El club amarillo cuenta con una opción de compra de 2,8 millones. Ya el pasado julio, la UD desembolsó 1,8 para hacerse con los servicios en propiedad de Miyashiro. El japonés también vio puerta en feudo gironins, un cementerio amarillo para Lobera (5-0, 2012) y Jémez (6-0, 2018).