Jesé: una roja que provoca el adiós a su cruce con Morata

Primera ausencia gorda del curso. Jesé Rodríguez no podrá estar con el resto de sus compañeros en el intento de reivindicación de la UD Las Palmas este viernes frente al Leganés en el Gran Canaria (19.30 horas, Televisión Canaria). Y todo por una cartulina roja excesiva que vio el pasado sábado en Montilivi después de una entrada sobre Izan que dio por terminado su partido en el minuto 75. Eso significa que su reencuentro con Álvaro Morata, el flamante fichaje del conjunto pepinero que apunta a debutar en Siete Palmas y excompañero del 10 amarillo, tendrá que posponerse al encuentro de la segunda vuelta.

La realidad es que el Bichito no ha sufrido muchas expulsiones a lo largo de su ya amplia trayectoria en los terrenos de juego, donde solo suma tres. De hecho, la última data de hace cinco años, también vistiendo la elástica de los isleños, en un choque ante el Oviedo en el Tartiere en el curso 2020-21. En aquella ocasión, el grancanario perdió una pelota y, en pleno afán por recuperarla lo antes posible, derribó por detrás al futbolista ovetense Sangalli en un empate sin goles en Asturias.

Anteriormente, habría que irse hasta la campaña 2012-13 para dar con la otra roja de Jesé en el fútbol profesional. Esa expulsión le llegó jugando con el Castilla en Segunda durante un choque con el Sporting en el Di Stéfano. El por entonces jugador madridista cayó al suelo cerca del área contraria y, tras la recriminación del defensa gijonés Grégory de que se levantara por haberse dejado caer, le propinó una patada sin balón que le costó la cartulina.

Aunque esas rojas ya quedan en el olvido, la que le enseñaron en Girona le va a costar perderse el primer envite importante de esta recién estrenada campaña justo después de una dura goleada, con el añadido de que tampoco se verá las caras con un viejo amigo como Álvaro Morata, el fichaje estrella del nuevo Lega.

Una sociedad letal

El delantero insular y el ariete de Madrid compartieron vestuario en el Castilla y en el primer equipo merengue, siendo Mourinho el técnico que los hizo debutar con los mayores. Juntos firmaron, en tres campañas, 70 goles con los que conformaron una sociedad más que letal; Jesé anotó 36 tantos y el ahora futbolista del Leganés hizo 34. Además, ambos pusieron su granito de arena para ganar la ansiada décima Champions con el conjunto que ya dirigía Ancelotti en la 2013-14. Después de ese gran éxito, el madrileño se marchó a la Juventus de Turín y su binomio con el canario se rompió.

Ahora, ese reencuentro sobre el césped como rivales se va a hacer esperar un poco. Morata se mide, en su debut con el Leganés, a una UD Las Palmas necesitada, que va a buscar dar un paso al frente tras el horrible batacazo en Montilivi, y su careo será ante un Jefté que va a disfrutar de su primera titularidad jugando en su verdadera posición natural: la de nueve de área con la que brilló en Albacete.