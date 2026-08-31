Los once que no sale en la foto de la UD Las Palmas: Adri, Villote, Opoku, Recobita, Viti, Acimovic...

"No vamos a saturar la plantilla". Es el epitafio de Luis Helguera al arte de improvisar tras el 5-2 de Montilivi. Con siete fichajes y una apuesta descarada por la cantera, en el grupo de De la Barrera hay un once que no sale en la foto.

Rostros que retuercen el concepto manido de fondo de armario. A unas horas del cierre del mercado de contrataciones -mañana 1 de septiembre, 23.00 horas-, y con la firme intención de apostar por el vivero de Siete Palmas, por cuestión de política deportiva y fair play financiero en la UD Las Palmas.

En portería, Adri Suárez (0') aguarda por una oportunidad por segunda campaña consecutiva. A la sombra de Churripi, el presidente Miguel Ángel Ramírez señaló al de Teror como la segunda opción por mantener la coherencia de abastecerse de los príncipes del Roque Nublo. Faltan unas horas para el cierre burocrático de los plazos de adquisiciones. En la pasada 25-26, tampoco jugo en el filial.

Villote (0'), Iván Medina (0') y Mateo Acimovic (0') no se han estrenado tras permanecer en el banquillo en las tres primeras jornadas ante Albacete, Ceuta y Girona. Legionarios del calentamiento, chárters, pasos fronterizos por el enemigo fronterizo Marruecos y el asombro por la manita de la noche de los mil pecados.

Para Andrés Rodríguez, solo tres minutos y de lateral izquierdo en el Alfonso Murube ante la lesión de Bonfanti -movimiento que frenó la entrada de Sandro-. Y luego figura la particular puesta a punto de Opoku.

El central ghanés llegó libre tras su paso por la máxima categoría de Turquía con retraso por un tema de visado. En el horizonte, el pulso contra el Burgos dentro de dos semanas y media. Para Marvin Park, el estreno duró trece minutos. El lateral y extremo, por el que se abonó dos millones al Madrid, sufrió un percance muscular en el primer kilómetro de la competición de plata ante el Albacete.

Viti, de esguince al menisco

El lateral derecho ovetense Viti Rozada sufrió un esguince de rodilla al cierre de la pasada temporada. Con una complicación posterior en el menisco de la articulación, podría regresar dentro de mes y medio. Jere Recobita, inédito desde octubre por una operación de ligamento cruzado, ha completado parte del trabajo con el grupo del técnico coruñés.

Cedeño y Ale García completan la enfemería. El sureño hizo siete tantos en la pasada edición liguera y su mes es octubre. Del pivote panameño, lesionado en enero con paso por el quirófano, hay pocas noticias. Estira su puesta a punto como el número once de una lista de inéditos que llega a los 16 minutos.

Siete minutos, siete vidas de Romero

Con el cronómetro en mano tras los primeros 270 minutos de competición, hay un canterano que exprime su participación de forma asombrosa. Elías Romero debutó contra el Albacete con asistencia a Sandro (4') y luego apareció en los créditos del viaje a Ceuta (3'). En la manita, su irrupción fue aplastada por las circunstancias -De la Barrera se inclinó por Iñaki y Ruiz para taponar la hemorragia de forma tardía-.

De la Barrera ha utilizado a 19 jugadores y cuenta con siete fichajes. De esa lista de adquisiciones, Opoku y Acimovic no se han estrenado. Iván Jaime marcó a los 150 segundos de pisar el verde y apunta a titular ante el Leganés este viernes en la disputa de la cuarta jornada.

Además, Iñaki ha disputado 36 minutos y trata de encontrar su sitio en esa medular con Kirian, Ruiz y Enzo. Con la compra de Miyashiro (1,8) y la venta de Horkas (4,5), se desconoce el techo de la UD con once jugadores que han pasado de puntillas tras las primeras tres jornadas que dejan a los isleños en la sexta posición con seis puntos -fueron líderes con el CD Tenerife en la segunda-.

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Queda una licencia profesional libre (dorsal 25), así como el '1' de Dinko Horkas.