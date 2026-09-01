Adiós a otro ‘platanito’ de la UD Las Palmas: Víctor Villote, cedido al Nàstic de Primera RFEF

La UD Las Palmas deja salir a otro de los canteranos que albergaba esperanzas de jugar con el primer equipo. El Nástic de Tarragona, que milita en Primera RFEF, ha anunciado la incorporación en calidad de cedido de Víctor Villote, lateral izquierdo del filial amarillo que hizo la pretemporada con los profesionales e, incluso, fue convocado en las tres jornadas disputadas hasta ahora de LaLiga Hypermotion.

El carrilero catalán regresa al fútbol que lo vio nacer, pues se formó en las canteras del Cornellá y del RCD Espanyol. Además, pasó por clubs como el Gavá, UDU Bellvitge, UE Sants, Gimnástic de Manresa y Atlétic Lleida. Anunciada su marcha, el lateral tendrá que esperar otra temporada más para poder debutar con el primer equipo insular, después de llegar a la entidad el año pasado y consolidarse como uno de los pilares de Las Palmas Atlético.

Había ciertas expectativas puestas en su figura de cara a este curso por la escasez de laterales zurdos a disposición de Rubén de la Barrera, aunque no ha acabado teniendo las oportunidades esperadas. Miguel Ángel Ramírez confirmó, tras finalizar la temporada pasada, que Villote iba a ser uno de los seis canteranos que harían la pretemporada con el primer equipo, aunque fue de los que gozó de menos minutos.

De la Barrera prefería un parche

Sin embargo, la salida de Cristian Gutiérrez rumbo al Cádiz parecía abrirle una pequeña puerta para hacerse un hueco como suplente de Enrique Clemente, un jugador que, además, tampoco es lateral izquierdo puro, sino defensa central, aunque con Luis García se asentó como un jugador fiable en esa posición. Pese a que el futbolista maño se lesionó durante el periodo estival, el técnico amarillo optó por darle la oportunidad a otros compañeros en esa posición en lugar de al catalán, pese a no ser laterales zurdos de formación. Valentín Pezzolesi, Giovanni Bonfanti y Andrés Rodríguez han ocupado momentáneamente ese puesto en el campo hasta que Clemente regresó en la pasada jornada, donde completó los 96 minutos en Montilivi.

Víctor Villote es el segundo platanito que sale este mercado, después de la cesión de Carlos Navarro al Mirandés, de Primera RFEF.