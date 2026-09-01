Un CD Leganés más allá de Álvaro Morata: así es el colíder de la Liga y próximo rival de la UD Las Palmas

Hay vida más allá de Álvaro Morata. El CD Leganés, el próximo rival de una UD Las Palmas que necesita recuperar sensaciones tras la dura derrota ante el Girona del pasado sábado, se encuentra ahora mismo en lo más alto de la tabla. El conjunto pepinero no ha perdido todavía y ya suma siete puntos, lo que lo sitúa, junto al Granada, el Castellón y el Sporting, como líder momentáneo de la Segunda División. Esta cuestión, que es meramente anecdótica, al menos por ahora, ya que solo se han disputado tres jornadas, pone de manifiesto que en Butarque buscan resurgir tras una campaña muy difícil en la que llegaron a coquetear con el descenso a Primera RFEF.

El fichaje de Álvaro Morata responde a esa intención de alejarse de todo sufrimiento, aunque no es el único movimiento que se ha realizado para dar con ese equilibrio que les permita competir por regresar a Primera. La incorporación del ex del Real Madrid y del Atlético se ha convertido en el principal bombazo del mercado en la categoría de plata, pero ha venido acompañada de más nombres que han reforzado todas las líneas del terreno de juego. Ahí aparece también un recién llegado Rubén Albés, uno de esos entrenadores que fue vinculado con el cuadro amarillo en el pasado y que ahora quiere poner los cimientos de su proyecto con una mezcla de experiencia, juventud y ambición.

Veteranía y experiencia

En el apartado de la sapiencia, el Lega ha puesto sus ojos en figuras que saben perfectamente lo que es competir en Segunda y que pueden aportar ese granito de arena desde la solidez. Además, la mayoría de esos perfiles han aterrizado libres, una vía que permite elevar el nivel competitivo sin disparar el gasto en traspasos. Ahí aparecen nombres como el del mediocentro ex del Burgos, Miguel Atienza (27 años), el lateral diestro Álvaro Tejero (30), los guardametas Luca Zidane (28) y Raúl Fernández (38), con pasado en la UD, así como el del central Javi Montero (27), que sonó para recalar en Las Palmas este mismo verano tras ascender con el Málaga. A ellos hay que añadir los jugadores que ya estaban y que aportan ese extra de conocimiento: Ignasi Miquel, Rubén Peña, Gonzalo Melero, Dani Rodríguez, Franquesa...

Ese grueso del plantel aporta un suelo competitivo más estable para afrontar una temporada larga y llena de escenarios distintos. Cuando haya que disputar partidos cerrados, sufrir en el barro o manejar momentos complicados, estos futbolistas pueden aportar ese plus tan necesario en una categoría como esta. A partir de ahí, se forja un núcleo duro capaz de sostener al equipo y acompañar a los menos versados cuando aparezcan las curvas. El equilibrio, muchas veces, aunque no siempre, lo es todo.

Vitalidad como compañía

A ese grueso de jugadores se unen otros más jóvenes que pondrán chispa. La dirección deportiva madrileña, liderada por Andrés Pardo, ha apostado por firmar al centrocampista neerlandés de 24 años Zico Buurmeester, que procede del AZ Alkmaar, por un millón de euros, y al delantero bilbaíno del Mirandés de 21 años Unax del Cura por 750.000 euros. Por un lado, Buurmeester sabe lo que es jugar competición europea, llegando a disputar partidos de clasificación para la Champions, mientras que Unax viene de romperla en su primer año como profesional. El curso pasado lo inició en Tercera y acabó anotando cinco goles y repartiendo dos asistencias con el primer equipo de Miranda de Ebro en solo 13 partidos del tramo final. Esa explosión es lo que llevó a los pepineros a pagar su cláusula de rescisión para poder atarlo.

Además, también han podido completar una compra y una cesión interesantes de otros dos futbolistas con el techo aún por descubrir. Uno de ellos es el franco-marroquí de 24 años Yassine Kechta, que llegó libre, y el otro es el franco-tunecino de 22 años, cedido por el Sporting de Braga, Ismael Gharbi. En el caso de Kechta, un pivote que procede del Le Havre de la Ligue 1, ya es internacional con Marruecos y busca en Leganés dar el salto definitivo en su carrera, mientras que Gharbi, quien puede actuar tanto de extremo como por detrás del punta, viene, incluso, de disputar el último Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con Túnez. Sin duda, los dos son talento moldeable para el proyecto del Lega.

Más de 33 millones de razones

Con eso, el cuadro dirigido por Rubén Albés suma, según Transfermarkt, el portal especializado en el mercado de fichajes, un valor de plantilla de 33,2 millones de euros, lo que lo sitúa ligeramente por encima del que tiene la UD (29,55). Todo ello, a la espera de lo que suceda en el último día de esta ventana de fichajes en ambos bandos y de ese duelo de este viernes (19.30 horas, Televisión Canaria) en el Estadio de Gran Canaria, donde el Leganés llegará desde lo más alto de la clasificación, pero también con un equipo que es mucho más que Morata. Aun así, hay que esperar a estas últimas horas del mercado para ver cómo quedan los dos conjuntos.