‘Cortocircuito Kirian’ en la medular y se busca solución

La elegancia y el fútbol de Armani de Kirian Rodríguez roza lo sublime. Es para conservarlo en frascos pequeños, como el Shumukh The Spirit of Dubai, el perfume más caro del mundo –el envase vale 1,2 millones–. El ‘20’ y capitán de la UD sedujo al seleccionador nacional, campeón de la Eurocopa y el Mundial, Luis de la Fuente. «A ti te quise llevar a la Selección. Tenía que haberte llevado», le confesó el arquitecto de la Roja en el paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en junio de 2025.

Pero en ocasiones, la medular es una jungla y a los artistas hay que arroparlos con guerreros medievales. Los escoltas del glamour. Ante el Girona, el de Candelaria –197 duelos de amarillo–, sufrió un cortocircuito. Se vio superado por la presión sanguinaria de Izán González y Fran Beltrán. La descoordinación con Enzo Loiodice dejó lagunas kilométricas a la hora de generar juego y recuperar la pelota. La compañía de Manu Fuster, Miyashiro y Jesé Rodríguez no parecía la más idónea para morder las botas rivales y recuperar la posesión. En ese jardín de piernas e imprecisiones, el ‘20’ perdió nueve balones y entregó diez malos pases. No pudo brillar en la tarea de contribución defensiva y apenas ganó duelos. Con una recuperación, no fue su mejor noche. Tampoco la de Enzo Loiodice.

Con Perrone y Javi Muñoz

En busca de una solución urgente desde la banda, De la Barrera apostó por incluir a Iñaki González –por el pivote galo en el 69’– y al cántabro Sergio Ruiz. El ex del Granada saltó por el propio Kirian en el 79 de la contienda. El técnico gallego alzó la mano y se responsabilizó de la manita (5-2) ante un rival de otra dimensión económica. El valor del plantel gironins de Quique Álvarez es de 85,8 millones, por los 29,55 de la UD. Hay una diferencia de 56,2. Un mundo.

El mejor Kirian, que figuró en la prelista de España tras su rendimiento en la 23-24 a las órdenes de García Pimienta para lograr siete tantos,estaba escoltado por Máximo Perrone y Javi Muñoz. En ese triángulo, el físico lo ponían los escuderos para que brillase el Kirian sublime.Y es que desde su paso por Las Palmas Atlético, uno de los puntos fuertes del ‘20’ ha sido su golpeo y llegada al área rival.

Ante el Atlético del Cholo Simeone, con un tiro desde el borde del área, batió a Oblak tras dejar pasar el esférico Javi Muñoz. Benito Ramírez hizo el segundo y Morata, que llega el viernes con el Lega, redujo distancias con el definitivo 2-1. También vio puerta ante el Granada, otro potente chut, y logró un gol de cine en Mendizorroza. El secreto de llegar liberado y sin la mochila de generar y distribuir el juego. Le hizo dos al Villarreal y completó su secuencia de seis goles ante Osasuna. Luce una mira telescópica y ha logrado 17 dianas en su carrera.

Titular en tres contiendas, todo hace pensar que repite ante el Lega. Genera más suspense el nombre de su escudero en la partitura de De la Barrera y Cejudo. Un partido de inicio con Ruiz y dos con Enzo. Ambicioso en su discurso, el tinerfeño no se corta en marcar el ascenso como meta. Sufrió el descenso con Diego Martínez y su reto personal pasa por devolver a la UD al ático del balón de Pedri, Yamal, Bellingham y Mbappé. Subió con Pimi (2023) y busca la segunda estrella en el pecho. En el ciclo post-Amatucci (Deportivo), hay buscar una solución en la jungla.

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Los rivales se crecen: tres exámenes y 48 remates en contra. Falta equilibrio. «No hay que buscar culpables, lo somos todos si se gana o pierda», realzan en la caseta. Pero en la medular, ante un rival belicoso, sufre Kirian y el escudo. Clonar a Amatucci y superar el campo minado de la medular.