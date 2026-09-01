Jefté toma el mando en la UD Las Palmas sin Jesé ni Arana

El duelo del lejano oeste del Siox City entre Jesé Rodríguez –sancionado– y Álvaro Morata deriva en la redención de Jefté Betancor. El estilete de Las Chumberas, uno de los siete fichajes, se enfrenta a sus fantasmas y a 218 minutos sin ver portería. Busca el gol de su vida tras una década de maratón por su coronación. El pistolero, por fin, sale de inicio como nueve y no de extremo ante la formación pepinera de Rubén Albés en el Gran Canaria (viernes, 19.30 horas, TVC).

Ante Alba, Ceuta y Girona, el nueve fue Jesé. Con la retirada del Bichito, sobre la hora de juego, en las dos primeras jornadas, Jefté gozó de 47’ para erigirse en el delantero centro pío pío. Ha jugado el 21,6% de su cuota de minutos en la punta de lanza de una UD, que tras desechar el alta de Juan Carlos Arana, tiene a Sandro Ramírez (un gol), Elías Romero (una asistencia), Iván Jaime (un gol), Miyashiro (dos tantos, dos asistencias) y Fuster (un gol) como competencia.

Con Ale García en la enfermería –tendrá el alta médica en octubre–, la falta de Arana se cubre con Jefté. Hizo 14 tantos en la pasada liga y el de Las Chumberas tiene ahora vía libre para estrenarse.

Montero, de deseado a rival

El punta isleño le costó una década llegar al primer equipo tras ser citado por Quique Setién en dos ocasiones en la 25-26 en Liga y Copa. Su última diana en duelo oficial se remonta al 24 de mayo al Sanse en el Belmonte (41ª jornada).

Lleva cuatro jornadas sin marcar en competición oficial (la que cerró la 25-26 y las tres de la actual edición liguera). Con seis tantos a favor y seis en contra, la pirotecnia ofensiva de De la Barrera deja 21 tiros y trece a portería. Ante el Lega, que se ha reforzado con el central Javi Montero, que figuraba en la agenda pío pío, llegará el cuarto once del curso.

No repite el estratega coruñés que salió con Ruiz ante el Alba en la sala de máquinas y optó por Enzo. En Montilivi, sentó a Bonfanti y se inclinó por Clemente en una noche negra.

Y hoy, a las 23.00 horas, cierre de mercado con los deberes hechos. O eso se predica desde las oficinas amarillas. «No vamos a saturar la plantilla». Es el epitafio de Luis Helguera al arte de improvisar tras el 5-2 de Montilivi. Con siete fichajes y una apuesta descarada por la cantera, en el grupo de De la Barrera hay además un once que no sale en la foto de la UD.

En portería, Adri Suárez (0’) aguarda por una oportunidad por segundo año consecutivo. No ha tenido la ocasión de equivocarse. A la sombra de Churripi, el presidente Miguel Ángel Ramírez etiquetó al de Teror como segunda opción por mantener el discurso de la factoría. Y el tercer meta, Valverde Dios –llegó del Castellón–.

Villote (0’), Iván Medina (0’) y Mateo Acimovic (0’) no se han estrenado tras tres contiendas en el banquillo. Para Andrés Rodríguez, solo tres minutos y de lateral izquierdo en el Murube por la lesión de Bonfanti. Y luego figura la particular puesta a punto de Opoku.

El central ghanés llegó libre, tras su paso por la máxima categoría de Turquía, y aún no está con el grupo. Para Marvin Park, el estreno duró trece minutos. El lateral y extremo sufrió un percance muscular ante el Albacete y su vuelta se calcula en dos semanas.

El peroné de Viti

El lateral derecho ovetense Viti Rozada sufrió un esguince de rodilla en mayo. Con una complicación posterior en el menisco.Jere Recobita, inédito desde octubre por una operación de ligamento cruzado, ya completa parte del trabajo con el grupo. Ale García vuelve en octubre y Cedeño trabaja al margen.

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El de Orilla de Sardina hizo siete tantos está llamado a convertirse en una pieza importante con Jesé, Jefté y Sandro. Iñaki ha disputado 36 minutos y acelera su acople con Kirian, Ruiz o Enzo. Siete fichajes, diecinueve jugadores utilizados y once que apenas suman 16 minutos. Hay rostros para la revolución. Y Jefté quiere marcar tras una década de resiliencia total.