Miguel Ángel Ramírez confirma el 'cero fichajes': «La UD Las Palmas es su cantera»

Sin movimientos de altas de última hora. Miguel Ángel Ramírez ha confirmado que la UD Las Palmas no va a fichar más futbolistas durante las últimas horas del mercado, que cierra esta noche a las 23.00 hora canaria. El presidente amarillo informó de esta situación en una entrevista en El Deportivo de La Radio Canaria, dejando claro que lo importante para el proyecto es apostar por gente de la casa, como es el caso del lateral derecho Valentín Pezzolesi, quien, a partir de ahora, pasará a tener ficha del primer equipo después de firmar una renovación hasta 2031.

«El futuro de la UD es tener jugadores de la cantera y de la tierra. Cuando mejor nos ha ido ha sido cuando más canteranos hemos tenido en el equipo, y este año estamos plagados de canteranos. El movimiento es que hoy, a las tres de la tarde, daremos de alta a Valentín Pezzolesi con ficha profesional, algo que para nosotros es muy importante; es como fichar», relataba el mandatario.

Bassinga, a la espera, y Arvelo, al filial

Los otros nombres propios de las palabras del directivo grancanario fueron los de Abou Bassinga y Adam Arvelo. En el caso del futbolista africano, Ramírez explicaba que su situación se ha enquistado un poco debido a que el Ceuta le ha comunicado que «no pueden firmarlo, que no tienen límite salarial para hacerlo. Aun así, tiene alguna otra alternativa para salir. No sé si va a llegar a tiempo de poder resolverlo; en caso de que no lo consiga, se quedará con nosotros. No sé lo que va a pasar durante el día, pero se la jugó esperando por el Ceuta».

En cuanto al extremo de Candelaria, el presidente de la entidad expresaba que lo más probable es que esta temporada «compita en el filial o en otro equipo de la cantera. La dirección deportiva le ha dicho que no podrá estar con el primer equipo y, a pesar de ello, ha decidido quedarse en el club. Ha tenido posibilidades para marcharse, pero no ha querido salir». Asimismo, destacaba que el lateral del segundo equipo Víctor Villote, que ha hecho la pretemporada con los mayores, saldrá probablemente cedido.

El aplauso a Arana

Por último, Ramírez aseguraba que, en el caso de Juan Carlos Arana, quien era uno de los nombres codiciados para aterrizar en la UD durante este tramo final de mercado si se daban las circunstancias, el jugador ha querido estar en «Primera División y, de hecho, es un futbolista que merece estar en Primera porque se lo ha ganado. En caso de que hubiese tenido que salir del Racing a un equipo de Segunda le habría gustado venir a la UD porque este es su equipo, pero no se ha dado. Él quiere seguir insistiendo, y yo le aplaudo, porque nunca sabemos dónde está nuestra oportunidad. Él quiere insistir en tenerla con el Racing y, por ello, va a continuar allí, por lo menos hasta diciembre».