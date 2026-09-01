UD Las Palmas - Leganés: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming

La UD Las Palmas recibirá este viernes, 4 de septiembre, al CD Leganés en uno de los encuentros más atractivos de la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion. El partido medirá a dos equipos situados en la zona alta de la clasificación, aunque llegan con sensaciones muy diferentes.

El conjunto dirigido por Rubén de la Barrera vuelve al Estadio de Gran Canaria después de encajar una contundente derrota por 5-2 frente al Girona. Los amarillos habían ganado sus dos primeros encuentros del campeonato, pero los errores defensivos cometidos en Montilivi frenaron su buen arranque.

Iván Jaime festeja su tanto al Girona, a los dos minutos de saltar al césped. / LOF

La noche terminó además con la expulsión de Jesé Rodríguez, por lo que el delantero no podrá participar ante el Leganés. Su ausencia obligará a Rubén de la Barrera a modificar la zona ofensiva y podría abrir la puerta a la titularidad de Iván Jaime tras su buena entrada en Montilivi.

El Leganés, por su parte, aterriza en Gran Canaria como líder, invicto y con solo un gol recibido durante las tres primeras jornadas.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido Girona - UD Las Palmas correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Hypermotion se jugará el viernes 4 de septiembre, a las 19:30 hora de Canarias (20:30 hora peninsular) en el Estadio Gran Canaria.

Dónde ver el Girona - UD Las Palmas

El partido en Montilivi solo podrá verse bajo suscripción en los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros al mes.

Este dial también se puede contratar en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

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