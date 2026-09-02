Enrique Clemente, único lateral izquierdo de la UD Las Palmas: "La posición está bien cubierta, Bonfanti puede cumplir con creces"

Tranquilidad para paliar el vendaval. Enrique Clemente atendió a los medios de comunicación esta mañana en Barranco Seco para hacer la previa del duelo de la UD Las Palmas del próximo viernes (19:30 horas, TVC) ante el CD Leganés de Álvaro Morata. Tras una derrota de espanto en Montilivi (5-2) y apenas unas horas después de cerrar el mercado de fichajes, donde el club no ha incorporado a ningún jugador y ha dejado la posición del lateral zurdo con el maño como única opción, el ex del Zaragoza opta por un mensaje calmado y sosegado para no encender las alarmas.

"Esa pregunta tendría que responderla nuestro director deportivo. Las primeras jornadas jugó Bonfanti y lo hizo fantásticamente bien. El primer partido que entró era una situación complicada, su debut en casa sin calentar, y creo que hizo un partido más que notable; y en Ceuta también, además ganamos los dos partidos. En ese sentido la posición está bien cubierta. No quiere decir que Bonfanti no pueda volver a jugar de lateral, tampoco puedo estar pensando en que no hay nadie más, porque sí que lo hay y ha demostrado que puede cumplir con creces", afirma el defensor.

En relación a cómo ha quedado la plantilla después del cierre del mercado, el zaguero afirma: "Creo que ha quedado una plantilla muy compensada". Valora positivamente "mantener jugadores de la temporada anterior, lo que es muy importante para sentar la base", además de que los futbolistas que ha incorporado Luis Helguera durante esta ventana estival "nos aportan muchísimo, como ya se ha visto en los primeros partidos". "Es buena señal que el último día de mercado fuera un día tranquilo, no suele ser lo habitual en estos últimos años. Eso habla de que se ha hecho un buen trabajo, la plantilla ha quedado muy compensada y es un equipo muy competitivo para optar a todo", añade el maño.

Con uno menos, todo es más complicado

Los ánimos del equipo eran una completa incógnita después de la dura derrota encajada en Montilivi la semana pasada por 5-2, donde la UD se mostró apática y lejísimos de igualar la intensidad de un Girona que salió a comerse el césped. Para calmar las aguas, Clemente asegura que el equipo "está tranquilo": "Un punto a favor nuestro es que conocemos la categoría, que el año pasado pudimos vivirla. Había partidos en los que parecía que arrollabas al rival y otros en los que hay un rival enfrente. No debe desviarnos la atención el rival que teníamos enfrente, un equipo con un presupuesto muy grande, que acaba de descender de Primera División y que hace dos años estaba jugando la Champions; a veces se nos olvida, y había jugadores que pertenecían a esa plantilla. Tuvimos momentos en los que pudimos estar dentro del partido, luego por circunstancias se escapa. Pero sin volvernos locos ni hacer una catástrofe de lo que pasó, hay que seguir. El viernes tenemos otro partido y a ganar en casa".

En lo que respecta a su diagnóstico de la derrota, el lateral afirma que Rubén de la Barrera ya ha detectado los errores que dieron pie a la catástrofe gerundense: "Evidentemente, cuando te pones con uno menos es mucho más complicado. La inercia suya era de atacar, de ir a por nosotros, y estando con uno menos estás más desgastado físicamente. Tratas de ir a por el partido y ahí es cuando te desarmas un poquito más; por el afán de querer rascar algo te descubres más. Hemos analizado los errores y no creo que sean difíciles de corregir. Son partidos marcados por las circunstancias, y por el orgullo de querer volver a meterte en el encuentro descubres otras zonas que no hubieras descubierto si la cosa hubiera ido diferente".

"La culpa no es de Caro, es de todos"

Uno de los jugadores que salieron señalados aquella noche fue el guardameta Churripi, quien encajó cinco goles y se mostró inseguro en el juego de pies. El exjugador del Zaragoza salió en defensa de su portero: "Yo lo he visto bien. No sé si de puertas para fuera hay algún tipo de duda, no leo mucho, pero de puertas para dentro ninguna. No tiene que demostrar nada a nadie, su nivel lo ha demostrado en esta categoría, es un grandísimo portero. Forma parte de nuestro juego, no es un error suyo, es un error de todos; si los demás nos hubiéramos movido bien o dado otras soluciones, podría haber encontrado a otro jugador. No jugamos así porque nos apetezca o para jugar bonito, es la mejor forma que tenemos de ganar".

Pese a las dudas que haya podido suscitar la actuación del equipo y el estilo de juego que anhela su entrenador, el defensor tiene claro que la vía ideal que tiene esta UD para ganar es "a través de la pelota, porque tenemos jugadores capaces de asociarse, mucha calidad arriba en los metros finales y hay que intentar que la pelota llegue lo mejor y más rápido posible a los jugadores de arriba". Clemente cree que "si jugamos al pelotazo, es probable que no hagamos nada", por lo que desde el club valoran que la mejor manera de ganar es "manteniendo nuestra identidad".

Primer partido tras la lesión

Enrique Clemente disputó en Montilivi sus primeros minutos de la temporada tras sufrir una lesión durante un amistoso ante el Leiria. Y regresó por la puerta grande: jugando los 96 minutos que se disputaron sobre el verde en Girona: "Bien, la verdad que bien. Fue una sorpresa para mí poder terminar los 90 minutos, porque después de tanto tiempo suele ser más complicado. Acabé bien; durante el tiempo que he estado parado hemos hecho un buen trabajo, no solo mío, sino también del cuerpo médico y fisios. Afronto este partido con muchas ganas de volver a jugar en casa, algo que llevaba imaginándome en la cabeza hace días, y con ganas de volver a pisar nuestro estadio y disfrutar con nuestra gente".

En cuanto a lo que le pidió Rubén de la Barrera para este estreno personal, el zaragozano asegura: "Soy un lateral que puedo darle otras variantes, como aparecer un poquito más en la base para organizar el equipo. A partir de ahí, yo encantado". Además, se deshizo en elogios hacia su nuevo míster: "Tenemos un gran entrenador que, con esa variabilidad de conceptos, me aporta y me gusta mucho entender todo ese tipo de juego. Me pidió que fuera yo y que aportara al equipo todo lo que pudiera".

A gusto con la defensa adelantada

Una de las señas de identidad de esta UD Las Palmas con el técnico coruñés al mando será la defensa adelantada, una manera compleja de jugar en la que se asumen numerosos riesgos y que es más que vistosa. Es una labor complicada para los zagueros, aunque es algo que Enrique Clemente disfruta: "A mí me gusta. Para eso hay diversidad y habrá gente de todo, pero los defensas aquí estamos muy contentos con ello, lo disfrutamos, no lo sufrimos. Entiendo que desde fuera, mi madre será la primera que sufre con eso (risas), pero es la mejor manera que tenemos de explotar nuestras virtudes y como creemos que podemos minimizar el ataque del rival. Habrá que ir trabajando, es muy pronto e iremos puliendo cosas, aparecerán errores y los corregiremos. Estamos convencidos de que es la mejor manera que tenemos de hacerlo y, de la mano del míster, lo estamos creando poco a poco y mejorando".

En cuanto a la corrección de errores de la semana pasada, el lateral zurdo afirma que su entrenador les pide que cometan otros errores para no tropezar dos veces con la misma piedra: "Como todas las semanas, el primer día se analiza el partido pasado, encontrar los errores, hablar de ellos con total normalidad, buscar las soluciones para que no vuelvan a ocurrir y a partir de ahí centrarse en el rival, que es lo que nos compete. Lo pasado está bien para saber lo que no hay que volver a repetir. Como nos dijo: 'Dadmelo otro error, pero no repetir el mismo error'. A partir de ahí, pasar página de Girona y centrarnos en el Leganés, analizar el rival, ver dónde podemos atacar sus puntos débiles y volver a ganar."

El Leganés, mucho más que Morata

El próximo rival de la UD será un Lega que ha hecho el fichaje bomba del mercado en LaLiga HyperMotion, Álvaro Morata, campeón de la Champions League con el Real Madrid y de la Eurocopa con la selección española, donde ejerció como capitán. Un jugador con un cartel superior al que se habitúa a ver en la categoría de plata. Sin embargo, Clemente considera que el club pepinero va mucho más allá del killer madrileño: "Cuando salió la noticia sí que lo hablamos, no era esperable, así que lo hablamos un poco. A partir de ahí es un jugador del Leganés, igual que analizamos a otros jugadores. Tienen otros delanteros como Patrick Soko que llegó este verano, tienen a Álex Millan que el año pasado les dio mucho y consiguieron la permanencia con un gol suyo. Es un grandísimo delantero. Es una situación especial por la carrera brillante que ha tenido y que esperemos que siga teniendo, pero no este viernes. Al principio se habló por la situación, pero nada más allá, es un jugador más del Leganés igual que todos los demás".

En cuanto al análisis del próximo rival de su equipo, el zaguero destaca el buen arranque de curso que han cosechado y el "rigor" que les ha aportado Rubén Albés desde el banquillo: "Creo que es un rival que, a pesar de ser un recién descendido el año pasado, pasó una temporada complicada porque no es fácil esta categoría; tienes que adaptarte rápido. Han empezado bien, tienen una buena base de jugadores con mucha calidad. El entrenador les ha dado orden y rigor. Es una plantilla con mucho nivel técnico, mucha calidad y seguramente va a ser un rival que va a aspirar a estar arriba este año".