La nueva UD Las Palmas ya está aquí: siete fichajes, Pezzolesi y la apuesta por una cantera que vuelve a ser protagonista

La UD Las Palmas ya tiene definida la plantilla con la que afrontará la temporada 2026-2027. El cierre del mercado no dejó el esperado último movimiento ofensivo, pero sí una declaración de principios del club amarillo: la cantera vuelve a ocupar un papel central en el proyecto.

El presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, confirmó que no habrá más fichajes en las últimas horas de la ventana y resumió la filosofía del club con una frase que marca el rumbo: “La UD Las Palmas es su cantera”.

La gran novedad interna será Valentín Pezzolesi, que pasa a tener ficha del primer equipo después de renovar hasta 2031. Para Ramírez, su incorporación supone “como fichar” por el valor que aporta un futbolista formado en la casa.

Siete fichajes para reforzar una plantilla con sello amarillo

La UD cierra el mercado con siete incorporaciones que han reforzado diferentes posiciones del equipo.

El conjunto dirigido por Rubén de la Barrera suma jugadores como Mateo Acimovic, Andrés Rodríguez, Sergio Ruiz, Taisei Miyashiro, Jefté Betancor, Nicholas Opoku y Giovanni Bonfanti, además de la incorporación de Iván Jaime, que llegó en la recta final de la ventana.

La dirección deportiva ha apostado por combinar futbolistas con experiencia y jugadores con margen de crecimiento, sin abandonar una política que busca mantener protagonismo para los jóvenes.

Valentín abraza a Jefté. / LOF

Pezzolesi lidera una nueva generación de canteranos

El lateral derecho se ha convertido en una de las grandes noticias del inicio de curso. Su evolución le ha permitido ganarse la confianza del cuerpo técnico y dar el salto definitivo al primer equipo.

Pero no es el único nombre de la cantera que aparece en el nuevo escenario amarillo.

Jugadores como Elías Romero, Rafa Cruz, Iván Medina, Iñaki o Víctor Villote representan la apuesta del club por el talento formado en la isla, una línea que recuerda a etapas en las que futbolistas como Pedri, Moleiro o Viera fueron protagonistas.

El caso Bassinga y la operación que no pudo cerrarse

Uno de los asuntos pendientes del cierre de mercado fue la situación de Abou Bassinga.

El centrocampista tenía una posible salida al Ceuta, pero la operación se complicó después de que el club ceutí comunicara que no podía asumir su incorporación por límite salarial.

Ramírez explicó que todavía existían alternativas para resolver su futuro, aunque reconoció que el tiempo jugaba en contra y que, si no se encontraba una solución, continuaría en la UD.

Arana se queda en Primera y la UD cierra una puerta esperada

Otro de los nombres vinculados al mercado amarillo fue Juan Carlos Arana.

El delantero del Racing era una de las opciones que gustaban en el entorno de la UD, pero finalmente decidió continuar en busca de una oportunidad en Primera División.

Ramírez valoró la decisión del futbolista y destacó que, si hubiese tenido que abandonar el Racing para jugar en Segunda, la UD habría sido una opción que le atraía.

Bassinga, en la pasada temporada, en su estreno de amarillo en Primera ante el Sevilla de Pimienta. / LA PROVINCIA / DLP

Una plantilla diseñada para competir con la cantera como bandera

Tras el cierre del mercado, la UD afronta el reto de una temporada en la que combina refuerzos externos con una generación de jóvenes que pide paso.

La goleada encajada ante el Girona (5-2) abrió dudas sobre la necesidad de incorporar más piezas, pero el club mantiene su hoja de ruta: confiar en el grupo actual y en los futbolistas que llegan desde abajo.

La apuesta amarilla queda definida: competir con una plantilla renovada, pero con la cantera como uno de los pilares del proyecto.