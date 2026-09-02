La UD Las Palmas pierde el recurso por Jesé y el delantero será baja ante el Leganés

La UD Las Palmas no podrá contar con Jesé Rodríguez para el partido de este viernes ante el CD Leganés. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol ha desestimado el recurso presentado por el club amarillo para dejar sin efecto la sanción del delantero, que fue expulsado con roja directa en el encuentro ante el Girona.

El atacante isleño recibió la tarjeta roja en el minuto 75 del partido disputado en Montilivi por un lance con un futbolista rival. Tras analizar las alegaciones presentadas por la entidad amarilla, el órgano disciplinario ha decidido mantener el castigo, por lo que Jesé no estará disponible para la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion.

La UD defendía que Jesé no tuvo intención de golpear al rival

En su recurso, el club argumentaba que la acción no debía considerarse merecedora de expulsión porque Jesé “dirige la vista al balón y no tiene intención de dar una patada al contrario”.

La UD Las Palmas solicitaba que la roja directa quedara sin efecto al entender que la jugada no reflejaba una conducta violenta del futbolista.

Sin embargo, el Comité de Disciplina considera que las imágenes aportadas por el club no contradicen de forma concluyente la versión recogida por el árbitro en el acta.

Jesé se perderá el duelo ante el Leganés

La resolución mantiene la sanción impuesta al delantero por “producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo”.

De esta forma, Rubén de la Barrera pierde una de sus opciones ofensivas para el partido ante el Leganés, que se disputará este viernes en el Estadio de Gran Canaria.

La baja de Jesé se suma a una semana marcada por el cierre del mercado de fichajes y por la decisión del club de mantener su apuesta por la plantilla actual y la cantera.