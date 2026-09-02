Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Condena para Raúl AsencioFiestas del PinoHeroína en Gran CanariaCB Gran Canaria: Christian Díaz y Fran GuerraUD Las PalmasArena en La CícerHuelga de médicosProtestas en apoyo de CeutaTiempo en CanariasOkupas en el Puerto
instagramlinkedin

La UD Las Palmas pierde el recurso por Jesé y el delantero será baja ante el Leganés

El Comité de Disciplina mantiene la sanción al atacante amarillo, expulsado con roja directa en Girona, tras desestimar las alegaciones presentadas por el club

El Comité de Disciplina mantiene la sanción al atacante amarillo

El Comité de Disciplina mantiene la sanción al atacante amarillo / JOSÉ CARLOS GUERRA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
La Provincia

La Provincia

La UD Las Palmas no podrá contar con Jesé Rodríguez para el partido de este viernes ante el CD Leganés. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol ha desestimado el recurso presentado por el club amarillo para dejar sin efecto la sanción del delantero, que fue expulsado con roja directa en el encuentro ante el Girona.

El atacante isleño recibió la tarjeta roja en el minuto 75 del partido disputado en Montilivi por un lance con un futbolista rival. Tras analizar las alegaciones presentadas por la entidad amarilla, el órgano disciplinario ha decidido mantener el castigo, por lo que Jesé no estará disponible para la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion.

La UD defendía que Jesé no tuvo intención de golpear al rival

En su recurso, el club argumentaba que la acción no debía considerarse merecedora de expulsión porque Jesé “dirige la vista al balón y no tiene intención de dar una patada al contrario”.

La UD Las Palmas solicitaba que la roja directa quedara sin efecto al entender que la jugada no reflejaba una conducta violenta del futbolista.

Sin embargo, el Comité de Disciplina considera que las imágenes aportadas por el club no contradicen de forma concluyente la versión recogida por el árbitro en el acta.

Jesé se perderá el duelo ante el Leganés

La resolución mantiene la sanción impuesta al delantero por “producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo”.

De esta forma, Rubén de la Barrera pierde una de sus opciones ofensivas para el partido ante el Leganés, que se disputará este viernes en el Estadio de Gran Canaria.

Noticias relacionadas y más

La baja de Jesé se suma a una semana marcada por el cierre del mercado de fichajes y por la decisión del club de mantener su apuesta por la plantilla actual y la cantera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas de 200 euros por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensifica los controles a los conductores canarios durante la operación retorno
  2. La Audiencia Nacional ordena devolver a Irlanda al hijo de 'el Monje', uno de los líderes de la mafia asentado en Lanzarote
  3. Un alemán ahorraba cuatro euros al día para volver a Gran Canaria y, tras 53 años viajando, celebró su último cumpleaños en la Isla
  4. El refugio de Kira Miró (46 años) en Canarias es un precioso pueblo de Gran Canaria entre volcanes y viñedos: el rincón donde siempre quiere volver
  5. La Casa Las Señoras sigue en pie al pararse su demolición y su desalojo
  6. Una tienda de Gran Canaria pone toda su cerámica a 2 € el kilo durante nueve días: “La gente va a poder llenar el carro por muy poco dinero”
  7. Captura de gallos y gallinas en Las Palmas de Gran Canaria: la ciudad retira cerca de 700 ejemplares de aves en el último año
  8. ¿Quién puede beneficiarse del Plan Renove de electrodomésticos con ayudas de hasta 450 euros?

La UD Las Palmas pierde el recurso por Jesé y el delantero será baja ante el Leganés

La UD Las Palmas pierde el recurso por Jesé y el delantero será baja ante el Leganés

La nueva UD Las Palmas ya está aquí: siete fichajes, Pezzolesi y la apuesta por una cantera que vuelve a ser protagonista

La nueva UD Las Palmas ya está aquí: siete fichajes, Pezzolesi y la apuesta por una cantera que vuelve a ser protagonista

Enrique Clemente, único lateral izquierdo de la UD Las Palmas: "La posición está bien cubierta, Bonfanti puede cumplir con creces"

Enrique Clemente, único lateral izquierdo de la UD Las Palmas: "La posición está bien cubierta, Bonfanti puede cumplir con creces"

Ramírez confirma el 'cero fichajes': «La UD es su cantera»

Ramírez confirma el 'cero fichajes': «La UD es su cantera»

Adiós a otro ‘platanito’ de la UD Las Palmas: Víctor Villote, cedido al Nàstic de Primera RFEF

Adiós a otro ‘platanito’ de la UD Las Palmas: Víctor Villote, cedido al Nàstic de Primera RFEF

Un 'Lega' más allá de Morata: así es el colíder de la Liga y próximo rival de la UD Las Palmas

Un 'Lega' más allá de Morata: así es el colíder de la Liga y próximo rival de la UD Las Palmas

UD Las Palmas - Leganés: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming

UD Las Palmas - Leganés: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming

Jefté toma el mando en la UD Las Palmas sin Jesé ni Arana

Tracking Pixel Contents