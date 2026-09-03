De la Barrera abre el 'caso Opoku' en la UD Las Palmas: "Tiene molestias en la rodilla"

Hay 'caso Opoku' y descarte de Sergio Ruiz para la visita de Álvaro Morata y el CD Leganés (19.30 horas, TVC). El técnico coruñés Rubén de la Barrera, a la segunda pregunta sobre el asunto, reconoció que el zaguero ghanés Opoku tiene "molestias en la rodilla" y carece de fecha de alta para competir tras ser fichado hace un par de semanas como fichaje de garantías ante la marcha de Barcia y Mika.

Desvela la baja de Sergio Ruiz y deja en el aire la titularidad de Iván Jaime. "Tiene molestias. Se verá si es titular. Hay que hacer encajes de bolillos. No hemos encontrado el momento para establecer un once. Confío en que nos ayude Iván durante el partido". Sonríe con la opción de tener a Jefté de nueve ante la ausencia del sancionado Jesé: "Soy consciente de lo que es y de sus mayores virtudes. Pero también considero que nos puede dar desde otro lugar sin perder presencia donde debe tenerla, que es en el área".

Sigue con el 'killer' de Las Chumberas: "Jefté va a jugar, ayudar y meter goles. Tengo claro que los chicos que están arriba todos tienen gol y eso son puntos. Hay que adaptarlo en clave de equipo".

Sobre si hay que estar preparados para sufrir en esta Segunda, tras la manita de Montilivi y la apuesta por la cantera, así como por la presencia de grandes presupuestos como los de Girona o Mallorca, solicitó "ser inteligentes". "No sé qué es la palabra sufrir. En todas las categorías se atraviesan momentos mejores y otros menos deseados. La derrota en Girona nos tiene que sentar bien. Si somos inteligentes hemos de reconocer lo que produjo ese resultado. El equipo va a ganar muchos partidos (...) Hasta el 2-1, fue la mejor UD que hemos visto. Son 42 partidos y vemos a equipos que empiezan como tiros y caen. Y otros que van poco a poco, al trote, que se van colocando donde pretende en el momento que toca".

Churripi y Kirian

Se detuvo en el ánalisis de la aportación del portero y el capitán. "Esto va de rendimiento y de pensar cuál es la mejor manera de ayudar. Lo de Caro es un error visible, como lo es de un portero. No se lo atribuyo exclusivamente a él, porque eso estaba a la orden del día y puede sucede". Sobre el de Candelaria, determina que "tres cuartas partes de lo mismo. Es referente en el juego y tiene un peso en el equipo. Estoy cero preocupado por ningún jugador en concreto".

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Y luego, en la cuestión si Kirian es indiscutible, detalló que "nadie lo es". "Si siento que alguien nos puede ayudar a ganar, el primer interesado en alinearlo soy yo. Aspiro a que llegue un momento de la temporada, espero que sea pronto, que la presencia o ausencia de alguien no condicione el rendimiento. Quiero que todos sientan de verdad que pueden ser de la partida".