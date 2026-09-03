Llega Morata, el enemigo ilustre de la UD Las Palmas: cuatro selfis en el Imperial Playa, tres autógrafos, sombrillas y 229 millones de negocio

El aterrizaje silencioso del futbolista de más caché de la segunda planta del balón. Morata, cuatro selfis en el NH Imperial Playa, tres autógrafos y el dato del negocio de los 229,2 millones para un campeón de la Eurocopa con Pedri (2024). El delantero del CD Leganés, de 33 años y que es el sexto de la historia que más dinero genera en traspasos, ya descansa en el hotel de Las Canteras de cara al pulso de mañana contra la UD Las Palmas en el Gran Canaria (19.30 horas, TVC) en la disputa de la cuarta jornada.

Selfi de Morata con dos aficionadas, en la puerta del Imperial Playa. / JOSÉ CARLOS GUERRA

Se trata del rostro estelar de Segunda, como en su momento fue Griezmann o en la pasada Yeremay, y que ya sabe lo que es marcar con el Atlético de Madrid a la UD en Siete Palmas. Apareció acompañado del exmeta del club amarillo Raúl Fernández y al grito de "¡chacho, regálame la gorra" de un aficionado. Tendrá minutos y Albés elogia su talante humilde.

Morata, a su llegada al NH Imperial Playa. / JOSÉ CARLOS GUERRA

"Experiencia, calidad, humildad. Creo que el mayor mensaje que ha traído Morata al Lega es que es una leyenda del fútbol español. Bueno leyenda no, suena a pasado. Me refiero, un jugador súper top del fútbol español e internacional que ha venido a sumar, a comportarse, a implicarse al mismo nivel que un jugador que está en el filial como Sule, que sube a la primera plantilla. Es decir, cuando ves que un jugador de ese nivel es capaz de tener un nivel de implicación tal y ama al fútbol como lo ama Morata, le apetece el día a día y le apetece ayudar, habría que ser muy torpe para no engancharte a eso", valoró el preparador gallego sobre el '21' del club pepinero.

Morata, en el centro, junto a una profesional del CD Leganés, entre turistas y curiosos, a su llegada al hotel de Las Canteras. / JOSÉ CARLOS GUERRA

Íntimo amigo de Vitolo, con el que coincidió en el Atlético de Madrid, Morata conquistó la última Eurocopa como capitán. Además, tiene dos Ligas, dos Copas del Rey y dos Champions. Con una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes, ha ganado dos entorchados de la Serie A, tres Copas de Italia y una FA Cup con el Chelsea. También ha conquistado la Superliga de Turquía con el Galatasaray. Castilla, Real Madrid, Juventus, el club londinense, Atlético de Madrid, Milan, Galatasaray y Como figuran en un palmarés de lujo. Coincidió con Jesé Rodríguez en Valdebebas y luego a las órdenes de Mourinho. Solo Neymar (400), Lukaku (369), Cristiano Ronaldo (247), Isak (246) y Dembelé (233) le superan en el ranking de los millones generados con traspasos.

Noticias relacionadas

Un ilustre que mañana se viste de enemigo en el Lega de Raúl Fernández, que llegó en 2018 tras el descenso a la UD.