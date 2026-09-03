El señorío de Albés ante la eterna godada del viaje a Gran Canaria: "A mí me flipan las Islas"

Rubén Albés, máximo técnico del CD Leganés, rival de mañana de la UD Las Palmas en el Gran Canaria y del domingo 13 del CD Tenerife en el Heliodoro, fue cuestionado esta mañana por el peaje del doble desplazamiento al Archipiélago y en qué medida la perjudica físicamente a sus pupilos.

"A mí me flipan las Islas, tengo buenas experiencias y me gustan. Son ciudades donde se vive el fútbol con buenos equipos y buenos estadios. Tenemos que ir a jugar allí­ y con la intención de hacer un buen partido", manifestó el estratega vigués.

Además, respondió con un "me da igual" a la consideración de favorito para lograr el ascenso por parte de Enrique Clemente.

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En relación a la UD de De la Barrera, Albés recordó que sí "está construido para estar arriba" y que "cuenta con talento en espacios reducidos". Además, confirma que mantiene la línea de tres centrales: "Es lo que vamos a hacer, seguiremos igual". Cita a Álvaro Morata y al central Montero.