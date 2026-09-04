Alarma en la portería de la UD Las Palmas: Churripi está tocado y Adri Suárez se mantiene a la espera

Alarma en la portería de la UD. A pocas horas de afrontar el partido ante el Leganés de esta noche (19.30 h., TVC), el equipo entrenado por Rubén de la Barrera podría sufrir otra baja que, además, afectaría a una posición clave. José Antonio Caro, Churripi, sufre unas molestias que le tienen entre algodones de cara a ponerse bajo los palos de la portería amarilla en un par de horas en el Estadio de Gran Canaria, un problema que puede llevar al meta de Teror, Adri Suárez, a estrenarse de forma oficial con el equipo de su tierra.

El joven cancerbero de solo 21 años llegó a la entidad a principios del verano de 2025 y se pasó toda la pasada temporada en blanco. El gran nivel de Horkas y la competitividad de Churripi le cerraron por completo las puertas a tener minutos. Sin embargo, los inconvenientes físicos que arrastra el andaluz pueden colocar a Adri en la alineación titular ante todo un Lega que llega con Morata a la cabeza.

Ocho bajas

Más allá de las molestias de Churripi, la UD cuenta con hasta siete bajas para este partido: Marvin, Recoba, Ale García, Viti, Cedeño, Sergio Ruiz y Opoku. A ellos se une el sancionado Jesé como el octavo futbolista con el que De la Barrera no va a poder contar. Asimismo, Iván Jaime también llega tocado a la cita, por lo que el técnico gallego tendrá que hilar fino para configurar su once y sus cambios con el objetivo de sepultar lo acontecido hace menos de una semana en Montilivi con el sonrojante 5-2 que hizo bajar el suflé de los amarillos.