Atasco creciente

No era fácil despejar todas las incógnitas en que sumió el Girona a la Unión Deportiva la semana pasada, con una goleada de las que escuecen por reflejo de superioridad casi humillante. Un castigo durante el que Rubén de la Barrera había señalado implícitamente al medio del campo, con las sucesivas sustituciones de Loiodice, Fuster y Kirian, pero no optó por taponar el inaudito boquete de la banda izquierda. En vez de evitar el sonrojo de Clemente, dejó en el vestuario a Herzog en el descanso. Si a esas deficiencias en sectores tan sensibles se une la falta de alternativa a la presión del rival, no muy alta, sino más bien de bloqueo de líneas de pase, y la exasperante lentitud ofensiva y defensiva, la goleada fue hasta escasa. Es importante no olvidar ese antecedente para entender lo decidido de principio contra el Leganés.

Por primera vez, el técnico amarillo afrontaba el dilema de confiar en su idea y sus jugadores preferidos o aplicar variantes siquiera fuese para transmitir una imagen de reacción, de variedad de guion y reparto de actores. Pues optó por lo híbrido: misma idea de juego con algún retoque individual, como Bonfanti por Clemente en el lateral izquierdo e Iñaki por Loiodice. O sea, corrección en la medular y el lateral izquierdo, los agujeros negros del partido anterior. La presencia de Sandro por el sancionado Jesé estaba cantada. La afrenta de Montilivi y dos victorias escasas contra el colista e, in extremis, el penúltimo de la categoría no parecían avalar la continuidad de una propuesta ideal a priori, pero ineficaz a la luz de los resultados y de un juego tendente a la planitud.

Compareció el Leganés como segundo clasificado merced a dos victorias y un empate, rácano en ataque con tan solo tres goles, pero hermético atrás al haber recibido solo uno. Y desde el inicio quedó claro por qué. El conjunto de Rubén Albés evidenció estar muy trabajado, cimentado en una defensa de tres centrales con dos carrileros, y a partir de ahí con dos esquemas: sin balón, tres pivotes por delante de la zaga y dos jugadores avanzados; con balón, 3-2-4-1 al quedarse solo dos mediocentros e incorporarse los laterales a la línea medular. El plan de partido pepinero no dejaba dudas: presión media para tapar líneas de pase de la UD y rápidas aperturas a bandas por diagonales o cambios de orientación.

Ese planteamiento provocó que en la primera parte los amarillos se enrederan al no saber explorar los costados y ejercitarse con lentitud y pases cortos por la franja central, donde el Leganés construía un muro de seis jugadores. Para colmo, la salida de balón insular sigue siendo estéril, con Kirian ubicado entre los dos centrales, por la falta de movilidad general y la ausencia de un jugador, incluido Caro, capaz de dar pases largos con sentido. Por eso, no extrañaron los amagos de pitada como el previo al descanso.

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En la segunda mitad De la Barrera volvió a intentar cambiar la dinámica del partido con los cambios, pero ni así. Tan solo algunos destellos de Rafa Cruz e Iván Jaime, con los que quiso ensanchar el campo más que con Sandro y Miyashiro, reubicado en la media punta. Se evidenció así que el problema de Las Palmas apunta más al juego colectivo que a las individualidades, a carencias estructurales más que a detalles puntuales. Y esto es preocupante, aunque solo hayan pasado cuatro jornadas. La intención del inicio de temporada de juego rápido a base de buscar espacios con vocación ofensiva se ha ido difuminando, a la vez que afloran vicios del curso pasado. El entrenador pretendía conjugar control con profundidad, pues ni lo uno ni lo otro. El equipo se ha ido atascando conforme ha subido el nivel de los rivales. Tal vez mimetizado con el descomunal atasco que alguien organizó en los accesos al Estadio de Gran Canaria al cerrar parcialmente las dos rotondas próximas, lo que causó que muchos aficionados llegasen tarde. Como el propio equipo. Como el entrenador.