Ni Kirian Rodríguez ni Manu Fuster, el indiscutible de la UD Las Palmas es Churripi

Aparecer en medio de las críticas tiene mérito, pero si a eso se le añade el hecho de saltar al césped estando tocado, el valor de todo lo realizado aumenta. Ese es el caso de un Churripi que se ha quedado como el líder del pelotón de intocables de esta UD apática y sin sazón, que ha pasado del rock a la música de ascensor. La salida de Kirian y Fuster en el minuto 60, después de otro partido bastante gris de los dos, así como la suplencia de Enzo Loiodice después de su actuación en Girona, dejan claro que para De la Barrera solo hay un indiscutible y ese es el meta isleño.

Lo demostró el portero onubense con el ímpetu de querer jugar pese a sus molestias en el tobillo, que pusieron en duda su presencia en el arco amarillo ante el Leganés de Álvaro Morata, pero también con un par de intervenciones que valen puntos. De hecho, no solo actuó en las que pudieron costarle caras a los grancanarios, sino también en esas acciones de fuera de juego en las que demostró tener reflejos. Aquí hay que estar listo en cualquier momento y más cuando enfrente tienes a todo un campeón de Europa con España. Caro hizo su trabajo y sepultó su error del pasado sábado para reivindicar su condición de indispensable con su segunda portería a cero del curso.

Dos paradas clave y el abrazo del míster

Una gran parada a Miquel y otra a Soko en el tramo final del duelo de ayer le avalan nuevamente. En el día de mayor sopor de la UD es crucial que el guardameta esté con la finura suficiente como para no pasar por el amargo trago de una derrota en casa. Churripi la tuvo y la sacó a paseo; por eso es una de las piezas inamovibles de un puzle que solo tiene tres futbolistas que han jugado todos los minutos –Pezzolesi y Miyashiro son los otros dos que no han abandonado el césped todavía–.

A pesar de ello, a diferencia del arquero, el japonés ha perdido el brillo con el paso de las jornadas y el canterano, que está sabiendo aprovechar los minutos ante las bajas en el lateral, no está dando el nivel que sí está encontrando Caro. Es ahí donde De la Barrera no tiene dudas porque su pupilo le da razones para creer en él. Tanto los números como las sensaciones le avalan porque, más allá de su fallo en Montilivi, ha demostrado que no le falta capacidad para asumir la responsabilidad de ponerse los guantes de una entidad que, por su historia, siempre debe aspirar a ascender a Primera. «Caro es uno de los mejores porteros de toda la categoría, sin duda. Va a cometer uno o más errores, pero es alguien que quiere ayudar y se merece que le pasen cosas buenas», declaraba el técnico coruñés tras el partido.

Sin competencia y un centro del campo gris

Sin embargo, ese rol se agranda un poco más al tener en cuenta que Las Palmas no tiene en nómina una garantía como suplente para poner en aprietos al arquero de La Palma del Condado: Adri Suárez y Jorge Valverde no disfrutan de la jerarquía ni de la veteranía para hacerle sombra al 13 amarillo, por lo que cualquier catarro o pequeña rotura que pueda tener obligaría a los insulares a llevar a cabo una permuta en un puesto vital que acabaría convertida en un melón por abrir. Ahí sale ganando tras el cierre de mercado y la salida de un Dinko Horkas cuya sombra sigue siendo muy alargada. Sustituir al croata va a ser una misión más que complicada, pero Churripi tiene las herramientas para sostener la portería.

Si Caro es la cara, Kirian y Fuster son la cruz del encuentro frente al Leganés. Por una parte, el medio de Candelaria ya lleva dos duelos bastante grises, en los que ha perdido peso en el juego. Anoche, en el Estadio de Gran Canaria, apenas tocó 32 pelotas, lejos de las casi 100 que estaba promediando hasta ayer. Eso lo nota el equipo, que va acumulando varias actuaciones con exceso de espesor y falta de fútbol para generar ocasiones. Sin el capitán todo se hace más complicado y ayer De la Barrera lo detectó así, retirándolo del verde en el minuto 60 para buscar otra cosa con Enzo Loiodice, quien se marchó al banquillo después de estar lejos de sumar contra el Girona. Es más, prefirió mantener a un Iñaki con cartulina y un tanto acelerado en ocasiones, llegando a jugarse la expulsión en varias acciones. De ese modo, es bastante evidente que el tinerfeño está un poco lejos de su mejor versión.

Fuster y un solo indiscutible

En cuanto a Fuster, su chispa se ha diluido por completo. De tener las llaves de la zona de tres cuartos ha pasado a desaparecer. Ya no tiene esa incidencia, le cuesta dar con el ritmo correcto y no se asocia con clarividencia. Ante el Leganés perdió siete balones, solo intentó un regate (fallido) y remató una vez a portería.

Si Kirian no está y Manu Fuster tampoco, Las Palmas se agripa. Es una obviedad demasiado grande como para dejarla pasar. Ahora es trabajo de Rubén de la Barrera dar con la tecla, ya sea sentándolos a los dos en el banquillo y buscando otra alternativa o dándoles esa confianza de la que sí gozaron la campaña pasada con Luis García a los mandos de la nave. Mientras tanto, Churripi va a ser inamovible en una posición en la que ya ha demostrado ser fundamental y en la que, por ahora, no tiene la competencia necesaria para que le quiten esa condición.