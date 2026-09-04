El 'plan De la Barrera' para batir a Morata: Iñaki y Sandro, titulares y OK a Churripi

Iñaki y Sandro, la fórmula para batir a Morata en el Gran Canaria. La UD Las Palmas, con siete lesionados y Jesé sancionado, sale con el mediocentro extremeño y el atacante grancanario por banda izquierda como principales novedades. Suplen a Enzo, que se va al banquillo y a Jefté, que pasa a jugar de nueve. Bonfanti sale de lateral zurdo por Enrique Clemente, con molestias, y Churripi jugará tras sufrir ayer un percance en su tobillo. Por parte del Lega, la presencia de Morata de inicio.

El cuadro amarillo sale con el arquero onubense, el blindado Valentín Pezzolesi, Álex Suárez, Herzog, Bonfanti, Kirian Rodríguez, Iñaki, Manu Fuster, Sandro Ramírez, Taisei Miyashiro y Jefté Betancor. Por parte del cuadro pepinero, Luca Zidane bajo palos y un ex de la UD Raúl Fernández de suplente. En la retaguardia como Naim, Lalo, Miquel, Marvel, Peña, Zico, Atienza, Kechta, Gharbi y Álvaro Morata.

En el banquillo pío pío, los porteros Adri Suárez y Valverde Dios. Así como Clemente, Enzo, Acimovic, Andres Rodríguez, Iván Jaime, Bassinga, Elías Romero, Iván Medina y Rafa Cruz.

Helguera se rinde a Sandro

El director deportivo cántabro Luis Helguera resalta en la previa el rol de referente de Sandro Ramírez. Un veterano que vuelve al once un año y dos meses después -la última ocasión fue en Sevilla y a las órdenes de Diego Martínez en el pulso que certificó el descenso a Segunda-. "Me hace ilusión que Sandro haga un buen partido. Suma muchísimo con su experiencia, así como con su entusiasmo. Espero que nos brinde la victoria".

El ejecutivo recuerda el nivel de exigencia de cada contienda en Segunda. "Todos los partidos son largos y tienen dos partes, hasta el 80 y luego con alargues interminables. Pero estamos preparados; el equipo está bien aunque falte gente. No es excusa", valora sobre las siete ausencias por lesión (Viti, Marvin, Cedeño, Ale García, Sergio Ruiz, Opoku y Recobita) y la sanción de Jesé Rodríguez.

Además, ve preparado a Iñaki González para su estreno de titular. "Iñaki es una novedad en la alineación pero poco más...Es un jugador muy estable. Siempre que juega lo hace bien, tiene las cosas claras y es un profesional". Sobre el rival pepinero asevera que "ellos harán una presión intensa con un mano a mano en el centro del campo. Pero les podemos hacer daño".

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En última instancia, analiza la presencia de un campeón de la Eurocopa como Morata y que ha ganado 18 títulos. "Es de otra categoría y habrá jugado un papel importante el hecho de jugar en Madrid".