Previa UD Las Palmas-Leganés: Jefté busca el gol de su vida y es el antídoto contra la manita

Jefté de fármaco mágico para aliviar los temblores de la manita de Montilivi. Le toca a la UD de los contrastes y pendiente de la rodilla de Opoku. Del black saturday al viernes del Harry Kane de Las Chumberas que suple al sancionado Jesé Rodríguez en la posición de máxima jerarquía del nueve (19.30 horas, TVC).

En la otra trinchera, el CD Leganés del rey de copas Morata, un killer de puro pedigrí, y un ex del arco amarillo como Raúl Fernández (60 partidos tras llegar en 2018 en el ciclo de Manolo Jiménez y fue incluido en un ERTE por el Covid y readmitido al día siguiente). Es un test exigente para De la Barrera que pierde a Sergio Ruiz por lesión y tiene tocado al revulsivo Iván Jaime. Ahondando en la relación de ausencias, son siente en el bando pío pío (cabe sumar Ale García, Viti Rozada, Marvin Park, Cedeño y Jere Recobita).

Con seis puntos, seis goles a favor y seis en contra, De la Barrera incide en los ajustes para evitar otro Gironazo. El correctivo exige respuesta inmediata en tiempos de cantera y Pezzolesi. El lateral derecho sale reforzado con el cierre de mercado y el reconocimiento con su ficha profesional. Son tiempos de este Panucci tropical, desatado en el costado y la única alegría en una retaguardia cuestionada por los 48 tiros recibidos. Retirar a Herzog en el descanso de Montilivi sigue chirriando, como jugar tan lejos del jardín de Churripi cuando tus gladiadores no son parientes de Usain Bolt. Es la UD de los contrastes, capaz de ponerse líder con seis puntos e igualar a Kresic con el mejor arranque en 26 años.Y luego salir ardiendo al encajar cuatro en 36 minutos negros.

A Churripi (el apodo de Caro) que le quiten lo bailado. Falló a lo Varas con Setién ante el cuadro gironins en un giro suicida que forma parte del prospectro. Toque, ADN del Roque Nublo, presión, línea adelantada y adrenalina. Las claves del rock and roll, que a veces termina en marcha fúnebre. Pero De la Barrera sigue ajustando, con el fortalecido Pezzolesi como bandera con Enrique Clemente en el otro extremo. Suárez y Herzog son los elegidos en este ciclo post-Luis García. Sin Horkas, Amatucci, Mika y Barcia, es lo que hay. El zurdo Bonfanti es el lienzo de la irregularidad, aunque no le falte esmero. Y luego ya solo queda Andrés Rodríguez, que es el comodín de la muralla. Se ha perdido glamour en relación al pasado curso para ahora es cosa de todos, del conjunto, salir indemnes al bombardeo. Y es que el Lega ha encajado un tanto tras recibir 68 disparos. Luca Zidane, el hijo de la leyenda, es el meta titular. En la trinchera amarilla, el relevo es Adri Suárez, que suspira por su debut tras un año en blanco.

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Jefté versus Morata. Hay vida después de la manita y más cantera. El niño Cruz oposita a la titularidad ante las molestias del goleador exprés Iván y Sandro está para algo más que de bombero. Siete bajas y los 25.006 abonados. La UD es una moneda al aire, puro divertimento para lo bueno y lo malo.