Punto de pico, pala, patadas y San Churripi para la UD Las Palmas

Un punto cocido a fuego lento. Cocinado a base de pico, pala, patadas y pura resistencia al colegiado Sánchez López. La UD firmó tablas con el Lega (0-0) en una contienda marcada por el arbitraje permisivo del murciano y por la falta de electricidad en la primera parte.

Sometidos por el bloque pepinero, todo cambió tras el descanso con la inspiración de Rafa Cruz y un Sandro que lució el brazalete tras la retirada de Kirian Rodríguez -que fue noticia-.

Bostezos, pijama, orinal, 154 pases y silbidos. La primera parte de la UD dejó un mísero remate de Taisei Miyashiro dejó el único tiro en el primer acto. Fue en el segundo palo y desde un saque de esquina.

El balón era del CD Leganés y Zico estrelló un balón en el travesaño de Churripi. Para ampliar la cuota de méritos, un lanzamiento de Naim se fue rozando el palo. La presión y el trabajo sin balón de los amarillos, con Iñaki de jefe de operaciones, carecía de espíritu y vitalidad. Como si fuese un escudo marchito en un Gran Canaria que hizo público su cabreo. Pero a falta de magia, coraje y pilas alcalinas.

Una entrada de Lalo, que le clavó los tacos a Fuster, se quedó sin sanción en un fotograma del segundo acto. Vale de resumen de una contienda de antaño. Con solo un 40% de posesión, piezas como el japonés, Fuster, Sandro o Kirian no terminaron de encontrarle el pulso y la temperatura a la contienda de los espacios reducidos.

La UD insistió una y otra vez por dentro evocando al ciclo del 'luisimo'. Cero electricidad, cero rock and roll. Y eso que era una tarde novedades. Iñaki como dueño absoluto del centro del campo y Kirian Rodríguez con Fuster al borde del área.

Balón al travesaño de Zico y las cabalgadas de Peña como amenaza de primer orden ante un Pezzolesi desasistido. Patada de Marvel a Kirian y tampoco ve cartulina. Ya es la segunda de un jugador pepinero tras la caricia de Morata. Una UD tímida, sin ocasiones y segunda tarjeta para los locales, en esta ocasión para Álex Suárez por una entrada para el que fuese capitán en la Eurocopa de 2024 con España. Sube la temperatura y tercera cartulina de un pulso bronco y sin glamour: ahora es Gharbi. Pitos del Gran Canaria y el remate cruzado de Naim que sale rozando el poste -

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Sandro se quedó mirando como un turista-. Responde Miyashiro con un remate a bocajarro tras un saque de esquina como única ocasión manifiesta. La habilidosa aparición de Iván Jaime y el mano a mano que desbarató San Churripi con una bota mágica. Bonfanti sufrió en exceso y tuvo que acudir Clemente de escudero.