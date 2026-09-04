UD Las Palmas - Leganés: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming

El conjunto amarillo afronta la cita con el objetivo de recuperar sensaciones después del golpe sufrido en Girona, aunque enfrente tendrá a un rival que llega instalado en lo más alto de la clasificación.

El equipo dirigido por Rubén de la Barrera había firmado un inicio perfecto con dos victorias en sus dos primeros encuentros, pero el desplazamiento a Montilivi dejó la primera derrota del curso. El 5-2 ante el Girona evidenció algunos problemas defensivos que los amarillos tratarán de corregir ante su afición.

La cita ante el Leganés supondrá además una nueva prueba para comprobar la capacidad de reacción de una plantilla que ha incorporado varias piezas durante el mercado y que mantiene su apuesta por combinar fichajes y jugadores de cantera.

Iván Jaime festeja su tanto al Girona, a los dos minutos de saltar al césped. / LOF

La derrota en tierras catalanas dejó también una baja importante para el próximo compromiso. Jesé Rodríguez fue expulsado con roja directa en la segunda parte y no podrá estar disponible ante el conjunto pepinero.

Su ausencia abre una oportunidad para otros futbolistas de ataque, entre ellos Iván Jaime, que tuvo un impacto inmediato en su estreno al marcar apenas dos minutos después de saltar al campo frente al Girona.

El CD Leganés, por su parte, llega a Gran Canaria como uno de los equipos más en forma del campeonato. El conjunto madrileño ocupa el liderato, permanece invicto después de tres jornadas y únicamente ha encajado un gol, demostrando una gran solidez defensiva en este inicio de temporada.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido Girona - UD Las Palmas correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Hypermotion se jugará el viernes 4 de septiembre, a las 19:30 hora de Canarias (20:30 hora peninsular) en el Estadio Gran Canaria.

Dónde ver el Girona - UD Las Palmas

El partido en Montilivi solo podrá verse bajo suscripción en los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros al mes.

Este dial también se puede contratar en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

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