Caro salva el día e Iñaki toma el timón de la UD Las Palmas en el 1x1 del empate ante el CD Leganés

Un punto que hay que agradecerle durante días a José Antonio Caro. La UD Las Palmas cosecha un empate (0-0) en el Gran Canaria ante un Leganés que fue mejor durante gran parte del encuentro, pero que no pudo superar a un Churripi redimido bajo los tres palos. Iñaki González fue la otra gran noticia del choque ante los pepineros gracias a su trabajo en una medular que sigue acusando el bajo rendimiento de Kirian Rodríguez, hoy uno de los tres sustituidos en la primera ventana de cambios del míster coruñés.

El mejor

José Antonio Caro (8) Churripi se resarció tras una noche de espanto en Montilivi. El meta onubense demostró una solvencia notable; si la UD no perdió ante el Lega fue en gran parte por su buen trabajo. Se mostró seguro en el juego con los pies, achicó bien los espacios y firmó varias paradas milagrosas, -algunas no contabilizadas por fuera de juego- que le dieron oxígeno a los suyos. Una redención exprés digna de aplaudir.

Los titulares

Valentín Pezzolesi (5) Anduvo fino en las recuperaciones, pero le faltó ambición en ataque, realizando quizás numerosos pases hacia atrás.

Álex Suárez (4) Al borde de la expulsión. Acabó desquiciado en su marcaje con Morata. Salvó una ocasión prometedora con el pecho.

Juanma Herzog (5) Hizo un poco de todo y se mostró más limpio que Suárez. Actuó de muralla para evitar un gol cantado del Leganés.

Giovanni Bonfanti (4) Jugó de inicio de lateral zurdo, donde lo pasó mal atrás. Incapaz de aportar en ataque. Mejoró su nivel como central.

Iñaki González (7) La mejor actuación de un mediocentro en lo que va de curso. Ordenó a los suyos como si fuese el capitán.

Kirian Rodríguez (2) Su rendimiento preocupa y mucho. Poca presencia y errático en sus intervenciones. La UD mejoró sustancialmente sin él.

Taisei Miyashiro (7) Ofrece destellos de calidad capaces de resolver partidos. Erró una ocasión clara, pero destacó en la mediapunta.

Manu Fuster (4) Ha tenido poca chispa. Hace falta su magia en los metros finales para aspirar a algo más en ataque. Se retiró con molestias.

Sandro Ramírez (5) Gran noticia que aguantara más de una hora. Cumplidor a balón parado, pero aportación escasa con la pelota en juego.

Jefté Betancor (3) Decepcionante jugando, al fin, de ariete. Estuvo muy lejos de marcar diferencias en el duelo de killers con Morata.

El banquillo

Enrique Clemente (5) Mucho más cómodo y sólido que en Girona. Debe seguir sumando minutos

Enzo Loiodice (3) Parece ir a revoluciones más bajas que el resto. Necesita ponerle más intensidad.

Rafa Cruz (5) Las Palmas gana verticalidad con su presencia y combinó bien con Miyashiro.

Iván Jaime (5) No irrumpió como un torbellino, pero ayudó a ver una UD mucho más ofensiva.

Elías Romero (S.C.) Poco tiempo para destacar. Su presión casi provoca un error de Luca Zidane.

El entrenador