Iñaki González toma el mando de la medular de la UD Las Palmas ante las dudas

Actuación efervescente. El duelo ante el Leganés en el Estadio de Gran Canaria dejó un sabor de boca agridulce tras un empate sin goles en el que los insulares no estuvieron finos. Apenas generaron peligro –solo Miyashiro, y en una ocasión, disparó entre los tres palos–, se vieron sometidos por el rival y, si no llega a ser por la gran actuación de Churripi bajo palos, el resultado podría haber sido bastante diferente. Sin embargo, también hubo aspectos positivos que destacar por parte del cuadro de Rubén de la Barrera, que parece dispuesto a impulsar al siguiente gran canterano amarillo hacia su asentamiento con los mayores, como es el caso de Iñaki González.

En medio de las dudas sobre Kirian y Enzo Loiodice, quienes tras el primer partido ante el Albacete han ido a menos, el mediocentro pacense ha levantado la mano. La confianza que le concedieron para ser titular ante los pepineros la asumió con personalidad y con algún riesgo, aunque la realidad es que aportó mucho más de lo que llegó a comprometer. De hecho, a lo largo de su trayectoria en el primer equipo isleño nunca había llegado a completar un encuentro, algo que no lograba desde el 23 de marzo de 2025, cuando estuvo cedido en Unionistas de Salamanca, y que sí consiguió ayer a pesar de tener una cartulina amarilla desde el minuto 3 que podía haberle condicionado.

Una sala de máquinas que hizo suya

Iñaki arrancó el partido viendo la cartulina con la que tendría que cargar durante el resto del choque. No obstante, eso no le pesó y quiso asumir su rol sin tener demasiado en cuenta ese pequeño inconveniente. Asumió responsabilidades en la creación, con Kirian algo más adelantado durante la primera parte, y repartió juego, pisando también zonas cercanas al área de Luca Zidane para sumarse a labores más ofensivas. Solo erró cuatro pases en toda la noche y acertó en todos sus intentos en largo, un aspecto que expone su buen tacto con la pelota y su toma de decisiones. El principal debe fueron sus nueve posesiones perdidas; de resto, cumplió con su cometido en la sala de máquinas.

Asimismo, también puso su grano de arena en el trabajo defensivo, ganando duelos, aunque solo la mitad de ellos (cuatro de ocho), recuperando balones, saliendo vencedor de todas sus entradas y terminando el partido sin ser regateado. En ese sentido, el canterano mordió a sus pares en la presión, persiguió a los centrocampistas del Leganés para evitar que se pudieran girar y jugar de cara y recorrió metros en busca de ralentizar el juego del rival. Ese sacrificio resultó importante para que, con la línea tan adelantada, el conjunto de Rubén Albés no tuviera espacios para atacar la espalda de la defensa de una UD que estuvo mucho mejor a la hora de hacer caer a su oponente en fuera de juego.

La mochila de la amarilla

Lo cierto es que, aunque la amarilla no le impidió seguir jugando con cierta normalidad, la juventud pudo haberle jugado una mala pasada. El futbolista de 22 años tuvo que convivir con ese lastre y por momentos se sobrepasó: protestas a un árbitro excesivamente tarjetero en varias ocasiones y alguna entrada por detrás en la que llegó tarde pudieron costarle algo más caro, actuando como si estuviera sin amonestar. Ahí es donde debe tener templanza y ser un poco más inteligente para evitar asumir riesgos innecesarios viendo el panorama arbitral.

Si bien es verdad que la cartulina que le mostró Sánchez López fue desproporcionada tanto por la propia acción como por el minuto en el que se produjo, no hay que perder la noción de lo que está sucediendo en el terreno de juego. Esa es una cuestión que irá aprendiendo con el paso de los partidos y con la experiencia que vaya ganando este curso, en el que parece que puede ser más relevante que la temporada pasada.

De la Barrera confía

Con la tarjeta a cuestas, Rubén de la Barrera decidió confiar en sus prestaciones durante todo el partido y retiró a Kirian del verde en el minuto 60 para mantener al extremeño. El preparador gallego explicó en sala de prensa que se debió a una decisión táctica: «El partido se inicia con dos amarillas muy rápidas que nos condicionan. Aun así, sentíamos que la clave del encuentro estaba por las bandas, pretendíamos hundirlos y por eso no queríamos perder la figura de un mediocentro tan acentuado como Iñaki». Pese a esa circunstancia, el nivel mostrado por el centrocampista de Candelaria no estaba siendo óptimo, como le sucede a un Enzo Loiodice que tampoco ha encontrado su mejor versión, y el entrenador apostó por lo que le estaba funcionando ante el titubeo que pueden generar dos figuras que deben ser transversales en esta UD.

Con el agravante de la baja de Sergio Ruiz, ahora mismo la medular parece la posición en la que el estratega coruñés más está dudando. El equipo no termina de desatascarse y ha ido buscando soluciones ahí para corregir cosas. En cuatro partidos ha cambiado su pareja de pivotes en tres de ellos, bien por la lesión del cántabro o bien porque lo que ve no termina de convencerle. Sea como sea, parece que Iñaki está dispuesto a ganarse su sitio a base de trabajo y se le ha abierto una ventana por la que colarse en el once de forma momentánea. Por futbolistas de la talla de Kirian y Enzo habrá que esperar, aunque, mientras tanto, el pacense parece querer aprovechar la confianza que le están dando.