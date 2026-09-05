Rubén de la Barrera habla sobre los pitos a la UD Las Palmas: «Quiero que la gente esté con nosotros»

Cariño y paciencia para encontrar el camino. El entrenador de la UD Las Palmas, Rubén de la Barrera, pidió a los aficionados un poco de arrope para los suyos después de escuchar pitos durante el duelo que midió a los amarillos ante el Leganés y que acabó con un triste empate sin goles. «Aquí todo el mundo quiere ganar, pero quiero que la gente esté con nosotros; que sepan que vamos a necesitar estabilidad y sentirnos arropados para ir superando los niveles y las pruebas de manera más sólida».

Ante eso, aclaró que el acople de su equipo necesita algo más de tiempo, remarcando que ahora mismo tiene «muchísima gente importante lesionada y los pibes que van entrando nos ayudan. Nos hemos enfrentado en las últimas semanas a un Girona que viene de descender y a un Leganés que, por lo que está haciendo, indica lo que busca a final de temporada».

Ir creciendo

No obstante, el coruñés confía en que la explosión de su UD va a acabar llegando, ya que considera que estos momentos les acercarán a «ser ese equipo que queremos ser; estoy convencido de que eso va a suceder. Tengo la esperanza de que sea más pronto que tarde», a lo que añadió que le gustaría decir que «todo es redondo y que este es mi equipo, pero no es tan fácil; por todas las circunstancias hay que ir pasando».

Toda esa fe la mantiene intacta porque cree que sus jugadores van a poder ir «creciendo poco a poco y le daremos más confianza a todo el mundo. Cuando eso ocurra, todo se va a traducir en llegar a campo contrario con mayor ventaja para que esa gente que tenemos arriba, que es muy buena, nos sume para volver a ganar partidos, que es lo que queremos».

El cambio de Kirian

Uno de los nombres propios de la noche de ayer fue el de Kirian, el capitán amarillo, quien salió del césped a la hora de partido sin tener incidencia en el juego. Para De la Barrera, esa sustitución se realizó porque «el partido se inicia con dos amarillas muy rápidas que nos condicionan. Pero sentíamos que el partido estaba desde las bandas, queríamos hundirlos y por eso no queríamos perder la figura de un mediocentro tan acentuado como Iñaki González».

En cuanto a Jefté Betancor, que pudo jugar por fin como punta, el gallego reseñó que no es «sencillo el guion del partido para Jefté por el tipo de planteamiento del rival. Además, él tiene en su cabeza meter su gol. Le entiendo».