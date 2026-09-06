El filial de la UD Las Palmas se queda en blanco ante un Betis con nueve

Apiadarse de un rival con nueve es pecado mortal y la prueba del algodón. Juan Manuel Rodríguez tiene trabajo. El primer capítulo de la teleserie del filial de la UD de la 26-27 deja un (0-1) difícil de explicar. La vela chica está muy verde en todos los sentidos. Desde el aspecto futbolístico al código de conducta cuando gobiernas el partido desde la superioridad numérica. Las Palmas Atlético cayó ante un Betis Deportivo (0-1) con nueve en el estreno del curso liguero en el Anexo de Siete Palmas y solo despertó del letargo sobre la bocina. Para colmo de todos los males, el tanto verdiblanco llegó de un penalti cómico de Aidan.

Así es muy difícil. El extremo grancanario Enzo Fierro batió a Valverde Dios y las rojas (en el 30 para De Roa y en el 80 a Curro) perjudicaron a la UD. Lejos de ayudar a los pupilos de Juan Manuel, elevaron la cuota de ansiedad.

Ficha técnica:

Las Palmas Atlético: Jorge Valverde; Sergio Viera (Sergio Rivarés, 46'), Valentín Raca, Adrián Trespalacios, Diego Martín (Darío Delgado, 46); Jerobe Cáceres (Aimar Domínguez, 61'), Biel Vicens, Kirian Ramírez, Aidan Pérez, Arturo Rodríguez (Cacho, 54'); y Tomás Medina (Ian Martínez, 61).

Betis B: Álvaro de Pablo; Oscar Masqué, Curro Macías, Carlos De Roa, Ian Forns (Rafael Oya, 83); Iván Corralejo, Rica Funes (Solís, 83'), Enzo Fierro (Ngora, 37'), Mique Romero; Sosu Junior (De Sa, 57) y Rodrigo Marina.

Gol: 0-1.-(16'): Enzo Fierro -penalti-.

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Árbitro: Bakali Bentaleb (madrileño). Mostró tarjetas amarillas a Biel Vicens, Trespalacios, Ian Martínez, Cacho (Las Palmas Atlético), Masqué, Emanuel y Sosu (Betis B). Roja directa al visitante De Roa (m. 29). Roja doble amonestación a Curro Macías (m. 79).