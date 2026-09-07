Los ‘hijos’ de Yepes son siempre protagonistas

De Valles a Josep Martínez. De La Cartuja al Giuseppe Meazza. Los ‘hijos’ del preparador de porteros de la UD maravillan en la internacionalización del método Yepes. En esa lista de éxito también figura Dinko Horkas, que debutó con el Al-Wasl Sports Club de la máxima categoría de los Emiratos Árabes al detener una pena máxima. Idéntico escenario de gloria para el Superman de La Rinconada, que fabricó el primer revés de Mourinho.

Tres porteros y seis guantes de oro.

Fama mundial gracias a la preparación de José Esteban Reyes —que lleva en la UD desde 2018— y del que José Mel Pérez aseveró que era el mejor «profesional de Europa» en esta labor de fabricar gigantes bajo palos.

Valles es una de sus obras más perfectas. El sevillano, que se fue gratis tras medio año en blanco, fue clave en el ascenso de la UD (2023) y en la permanencia de la siguiente campaña con el preparador García Pimienta.

El de La Rinconada alcanzó los 138 duelos con la UD y figuró en una prelista de De la Fuente. El pasado viernes fue noticia de impacto mundial al detenerle una pena máxima a Mbappé en La Cartuja para sellar la victoria (1-0).

Valorado en siete millones, debuta mañana en Champions ante el LOSC Lille de Francia. Otro paso más.

Sentirse vivo en El Toralín

Por su parte, Horkas fue traspasado en 4,5 millones hace apenas tres semanas. El meta croata detuvo un penalti en su estreno como portero del Al-Wasl de la liga de los Emiratos Árabes.

Al igual que Valles, es un consumado especialista en congelar penas fatídicas. Alumno del distinguido preparador de porteros murciano, fue el mejor en la UD de la 25-26 con Luis García.

Llegó en mayo de 2023 y vio varios partidos en el palco del Gran Canaria antes de anunciarse su fichaje. Pasó desapercibido.

Le toca a Josep Martínez. Del Anexo a titular en el Inter de Milán en las tres primeras jornadas de la Serie A.

Valorado en diez millones, alcanzó los treinta partidos en la UD. Fue traspasado al RB Leipzig de la Bundesliga por 2,5 millones (2020), luego pasó por el Genoa, que lo vendió al Inter de Milán por unos 15 kilos.

Cierra el ciclo, Álex Domínguez. Con 28 duelos con la UD, el arquero catalán milita en la Ponferradina de 1ª RFEF.

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Dos partidos, dos de titular. En el Toulouse FC no triunfó y solo jugó cuatro partidos.