Jefté contra su sequía y el intocable Jesé está de vuelta

La explosión diésel de Jefté Betancor en la UD: cero dianas en 305’ y el precedente de fe en la tierra del Quijote. En el Albacete Balompié le costó despertar —anotó en la décima aparición liguera— y luego se coronó como emperador de pólvora con catorce y otras cuatro en la Copa del Rey.

El sábado (15.15 horas, LaLiga TV), el estilete de Las Chumberas vuelve al JP Financial Estadio-Nuevo Mirandilla de Cádiz, escenario donde marcó el pasado 8 de agosto para establecer el definitivo (1-3) —Miyashiro y Fuster completaron la aportación—.

A la espera del estreno del ‘7’, vuelve Jesé Rodríguez, tras cumplir su sanción federativa ante el Leganés, y reabre el culebrón del ‘9’.

¿Jesé o Jefté? ¿Y los dos a la vez? Con la segunda opción, Sandro Ramírez se queda fuera. El delantero grancanario fue titular en banda ante los pepineros.

Es el casting de pólvora de De la Barrera para conquistar la tercera victoria en la quinta jornada con el canterano Elías Romero como cuarta pieza del tablero.

Jefté nunca ha sido suplente (cuatro apariciones de inicio) y contabiliza cuatro remates. De los seis tantos de la UD, dos llevan la firma de Miyashiro y luego con uno figuran Jesé Rodríguez, Sandro Ramírez, Fuster e Iván Jaime.

El de Las Chumberas sigue a cero y no le afecta la ansiedad. Sabe que llegará su momento realizador en la temporada más especial de toda su carrera —112 tantos en trece equipos y por fin viste de amarillo tras una década de lucha—.

A sus 33 años, está luciendo su faceta defensiva con De la Barrera, que lo ha ubicado de extremo de inicio en tres duelos.

Pero ante el Lega compitió durante 87 minutos y no le llegó un balón en condiciones a su zona de confort. Cero remates. Los centros no buscaban a uno de los mejores cabeceadores de la competición, que logró su primer tanto en el ciclo con el Alba en el Gran Canaria ante el San Fernando en Copa.

Elías Romero, en esa relación de meritorios del frente ofensivo del coruñés De la Barrera, tiene una asistencia.

Jefté tiene que espabilar para evitar la foto de la suplencia, que sí ha lucido Sandro en el inicio de la competición. Jesé, por su parte, tampoco ha sido relegado al banquillo.

Mientras desde el club pío pío se insiste en dar más minutos al ex del Barça —así lo confirmó Helguera—, el de Las Chumberas fue retirado al descanso en Montilivi en la noche negra de la manita.

Pero el ‘7’ tiene crédito. Su entrega y arrojo sin balón cautiva a De la Barrera.

De los tres —Jesé, Jefté y Sandro—, uno se queda en el banco. Se admiten apuestas para UD camaleónica que no repite once.

Ubicados en la novena plaza, la UD tiene siete puntos, seis goles y seis en contra. En el ecosistema barrerista, Jesé es intocable. Solo la roja en Montilivi empaña el inicio del Bichito.

Por su parte, a Jefté no le llegan balones. La mejor versión del pichichi de la Superliga de Grecia llega con envíos desde banda y de máxima precisión. Es preciso una entrega extra para asistir a uno de los mejores cabeceadores.

Cero alegrías cadistas y crisis

Y en eso está De la Barrera, en fabricar el primer tanto de Jefté para que luego llegue el delirio de las catorce dianas del Alba. Las vidas del artillero diésel.

Sin embargo, Jesé es de otra pasta, se fabrica las ocasiones y es el mejor de la categoría en el área enemiga con su GPS mágico. El ‘10’ tardó diez jornadas en marcar la temporada pasada con Luis García Fernández. Luego alcanzó la decena y fue pichichi para ganarse la renovación.

Jefté, Jesé y Sandro. Tres depredadores contrastados y que pueden actuar desde los costados. Desde esa función de la polivalencia, prometen goles y espectáculo a la espera del alta médica de Jere Recobita.

El tridente de pólvora maneja la cifra de 253 tantos en sus respectivas carreras. 139 fueron logrados en Primera y Segunda.

Dentro de la partitura de De la Barrera, uno se queda con el trono de nueve y otro emigra a la banda.

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La consigna es tumbar a un Cádiz en caída libre con cero victorias.