Juan Manuel y el pecado de caer contra nueve: "Hay que ser más pícaros y aprender rápido"

Vuelve el show de Juan Manuel Rodríguez. Los pecados de la bisoñez de Las Palmas Atlético y las claves de una derrota injustificable ante un rival con nueve como el Betis Deportivo en el Anexo de Siete Palmas. A la pregunta de si faltaron tablas, vuelve a disparar a la etiqueta de la "vejez".

"Es parte del juego, son jóvenes y tienen que aprender, por eso me río cuando hablan de experiencia, de juventud o de vejez". Sobre si había caído en la trampa de las provocaciones del Betis Deportivo, saca a Mou de la chistera. "Decía Mourinho que fueron más pícaros los del Betis que los del Madrid y eso no puede ser. Tienes que aprender y rápido si quieres competir, si quieres caminar".

Cuestionado por el margen de mejora de la 'vela chica' tras el patinazo de la primera jornada y ante el reto de dos salidas consecutivo, subrayó la importancia de definir. No se puede perdonar tanto. "Sí, hay margen de mejorar, pero esto va de acierto. Hemos barrido pero no logras marcar y algo falla. Eres tú mismo; lo haces todo bien y fallas en la última acción". Además, analizó el error de Aidan, que regaló el penalti del 0-1, que fue transformado por Enzo, atacante grancanario del Betis Deportivo en el único tanto del pulso.

"Sí, fue un desliz de primero de Primaria y lo sabe el jugador, pero no me pitas la falta y luego me pitas el penalti. No me gustó lo que he visto. Mucho cambio de norma, mucha intención para explicar y si te pones a contar...¿hasta cuándo? Después de haber recogido el balón cuando te da la gana...".

Noticias relacionadas

Entender el criterio arbitral

Coincide en que el colegiado logró cabrear a las dos equipos y a la cuestión de si faltó colmillo, vuelve a sacar el término de definir. Todo se reduce a una cuestión de picardía y entender el nivel de agresividad que tolera el colegiado. "Todo depende de lo que se permita; tienes que ser más pícaro que el otro. Ver lo que está permitiendo. Haz lo mismo o más, pero no te puedes meter en el campo para parar el partido y decirle al jugador '¡bótate tú también al suelo!'. A veces la juventud te crea problemas en ese sentido, debes aprender rápido. No hay que lamentarse sino ser más listos".