De la Barrera gana a Luis García en puntos y cantera

Una UD con más canteranos y menos aliento. Y con dos puntos más en tiempos de recortes. Del ciclo luisista al ciclo barrerista. Cuatro jornadas, 360 minutos, doce unidades en litigio y la comparativa desde once parámetros de la partitura de De la Barrera con el dogma de Luis García Fernández, que acabó quinto en la pasada 25-26 y fue eliminado por el Málaga CF en las semis del playoff en la noche de los pitos. El bloque pío pío, en el ciclo del coruñés, luce siete puntos con dos victorias, un empate y una derrota. A estas alturas de la competición hace un año, el ovetense contaba con cinco unidades con un triunfo, dos igualadas y derrota ante su bestia negra boquerona.

En los dos primeros partidos de García de local, acudieron 41.703 espectadores al Gran Canaria por los 35.913 del actual curso. Hay descenso de 5.790 fieles –a pesar de que en esta temporada hay una cifra récord de 25.006 abonados, unos dos mil que en la 25-26–.

En el parámetro formativo, De la Barrera gana por goleada al hacer debutar a dos platanitos como Rafa Cruz y Elías Romero en la primera jornada contra el Alba. Luis García, por su parte, tardó 43 partidos entre Liga y playoff de ascenso para bautizar a Iván Medina con tres minutos en Siete Palmas.

El coruñés ha utilizado a nueve jugadores de la tierra de los veinte que han participado en este inicio liguero. La UD es novena con siete puntos –hay siete equipos con la citada puntuación– y lució el maillot de líder en la segunda jornada con el Tenerife. El valor del plantel de la 25-26 era de 44,3 millones con rostros como Mika Mármol, Barcia, Amatucci o el portero Dinko Horkas, que fue traspasado por 4,5 millones a la liga de Emiratos.

El precio de mercado del grupo de futbolistas de De la Barrera es de 29,7 kilos y además hay un descenso notable en el margen salarial. En el cierre del mercado de verano de 2025, la UD podía gastar hasta 13,3 millones y esa cifra luego ascendió a los 15,1 para la segunda parte del campeonato. En la actualidad, la cifra tope de gasto en fichajes y en el cuerpo técnico supera ligeramente los cinco millones. Desde esa línea de ajuste por el bajón de los ingresos –ya no se cuenta con el seguro de LaLiga de la primera temporada tras el descenso–, la política deportiva se inclina de forma descarada por la cantera. A Valentín Pezzolesi se le hizo ficha profesional al cierre de mercado en una declaración de intenciones. Un giro que evoca a tiempos de Pedri con José Mel Pérez en el banquillo pío pío.

Descaro de serie

Y del teguestero campeón del mundo al travieso de Arucas Rafa Cruz. Dos estrenos de amarillo con 16 años y el mensaje de matrimonio con el vivero. Ante el Leganés, jugaron de inicio siete futbolistas con paso por la factoría del Anexo como Valentín Pezzolesi, Juanma Herzog, Álex Suárez, Kirian Rodríguez, Iñaki González, Sandro Ramírez y Jefté Betancor. Luego aparecieron Cruz y Elías Romero que eleva a nueve la cifra de rostros autóctonos. Es otra pista del cambio de ciclo. La generación Clipper y la quinta del Carranza dispara su protagonismo.

La formación de De la Barrera reta el sábado al Cádiz CF de Celades que aún no sabe lo que es ganar. La UD ya ganó el Carranza el pasado 8 de agosto (1-3) en el Nuevo Mirandilla en la carta de presentación de los Cruz o Pezzolesi. La hoja de ruta se mantiene firme de forma paralela al altísimo número de contratiempos.

El técnico coruñés manejó la lista de siete lesionados (Marvin Park, Viti Rozada, Opoku, Edward Cedeño, Ale García, Sergio Ruiz y Jere Recobita), un sancionado (Jesé Rodríguez) y tres tocados (el meta Churripi se infiltró en el tobillo, Iván Jaime y Enrique Clemente) para maniatar al Lega, que solo ha encajado un tanto y puso de estreno a un tal Álvaro Morata.

Con un solo tiro a la portería de Luca Zidane, de Miyashiro, la UD aprendió a sufrir. Crecer desde la adversidad. Con todo en contra, incluida la crítica del respetable, ganaron una cuota infinita de confianza. Un punto para ponerse con siete y dos de renta sobre el origen luisista. Dos estrategas bajo el modelo UD y numerosas diferencias. Ahora, sin Mika, Barcia, Amatucci o Dinko, hay más puntos y la religión de la cantera. Pero restan 38 finales. 38 curvas de fuego. En la tabla de los méritos, golea De la Barrera. Y se habla canario.