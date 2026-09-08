Enfermería UD Las Palmas: Opoku sigue KO y Marvin Park no fuerza para Cádiz

Opoku debe esperar y pasitos de Marvin Park para su regreso tras su accidentado debut ante el Albacete Balompié (16 de agosto y percance físico a los trece minutos de juego).

El central ghanés, que aún no ha debutado tras anunciarse su fichaje el 7 de agosto, permanece al margen y está estipulado que no viaje a Cádiz el viernes de cara a la disputa de la quinta jornada del campeonato en el JP Financial Estadio (15.15 horas, LaLiga TV).

Por su parte, el lateral derecho encadenó tres semanas KO y no se forzará para que compita en la capital gaditana en busca de la segunda victoria foránea de la temporada.

Marvin Park avanza con el balón, ante el Alba, con De la Barrera en segundo término. / JOSÉ CARLOS GUERRA

La buena noticia es la vuelta de Jesé Rodríguez tras cumplir su partido de sanción. Siguen fuera de combate, Cedeño, Sergio Ruiz, Ale García, Recobita y Viti Rozada. En la última jornada ante el CD Leganés, el meta Churripi jugó infiltrado por una lesión en el tobillo. Enrique Clemente, que fue suplente y saltó en el segundo acto, también contaba con unas molestias musculares. Así está el panorama de la UD, que encadena dos jornadas sin victorias tras la manita de Montilivi y las tablas ante la formación pepinera.

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Nicholas Opoku golpea el esférico durante una sesión de entrenamiento. / LA PROVINCIA / DLP

El Cádiz, donde milita un ex del club grancanario como Cristian Gutiérrez, parece más asequible que Girona o Lega que laten en las alturas. El cuadro gaditano de Albert Celades es uno de los cuatro equipos de Segunda que aún no sabe lo que es ganar. Tres empates y la última derrota ante el Almería de Pimienta.