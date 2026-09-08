Herzog busca su primer pleno de cinco titularidades

Tarzán Herzog busca lo nunca visto en el JP Financial Estadio. El zaguero tinerfeño de la UD –53 duelos– apura ante el Cádiz CF (sábado, 15.15 horas, LaLiga TV) su quinta titularidad consecutiva. Y es noticia. Encadenó cuatro duelos sin salir del once en Primera con Luis Carrión –de la sexta a la octava fecha– y a las órdenes de Diego Martínez –de la 27ª a la 30ª y de la 35ª a la 38ª en la necrológica del Pizjuán– en Primera. Pero el pleno de cinco de cinco le llega como soldado de De la Barrera mientras el tendido aguarda por Opoku.

Si Iñaki jugó un partido íntegro un año y medio después –el último se remontaba a marzo de 2025 con el Unionista de Salamanca de 1ª RFEF–, ahora Herzog puede disfrutar de su acople definitivo en la fama. Haciendo pareja con Álex Suárez y Bonfanti, su velocidad para una línea habituada al vértigo resulta un lujo. En tiempos del post-Barcia y post-Mika, un internacional sub 21 da pasos hacia la consagración en la UD para emular a su hermano Alberto Moleiro –traspasado al Villarreal en junio de 2025 por 16 millones y que estuvo cerca de acudir al Mundial–.

Sacrificado por De la Barrera en Montilivi al descanso, en un movimiento que resultó contraproducente, el tinerfeño lo juega todo. Con 315 minutos, ya está cerca de pulverizar la marca de los 537 de la pasada edición liguera con Luis García Fernández. A sus 22 años, tiene 23 apariciones en Primera y 23 en Segunda. Algo curioso, en Cádiz, en el cinco de cinco, desequilibra la balanza para este bigoleador en Primera. Batió a Filip Jorgensen (portero del Villarreal en 2024 y ahora milita en el Racing Club de Estrasburgo de Francia) en su estreno soñado en Siete Palmas. Cuando se le atizaba a Pimienta por su urticaria a los platanitos, soplaron las velas Herzog e Iñaki ante el Submarino Amarillo. Ese 10 de enero de 2024 puso el cronómetro en marcha para Tarzán, que fue coronado como nuevo líder de la caseta por el director deportivo Luis Helguera en la presentación de De la Barrera –22 de junio–.

En plena despedida del Mesías Jonathan Viera, tras anunciarse que recibiría la Insignia de Oro y Brillantes, el ejecutivo cántabro abría la opción a un nuevo monarca motivacional. Es la regeneración del liderazgo, con Kirian Rodríguez (30 años), Sandro Ramírez (31), Álex Suárez (33) y Jesé Rodríguez (33) como actuales capos.

En la foto del ‘Andorrazo’

Herzog es fortaleza y resiliencia. Suple su falta de técnica para sacar el balón con un coraje infinito. Fue criticado por el (5-1) ante el Andorra en esa fase de entrada y salida del once del pasado curso. Ahora, con más rodaje y dueño de la titularidad, todo ha cambiado. Su dupla con Suárez evoca al David García-Aythami Artiles del ascenso del 21-J de 2015 contra el Zaragoza. Se acabaron las apariciones de tres minutos –como ante el Dépor en la última jornada de la 25-26– y Herzog es el escudo. Puro protagonismo y contundencia. Se alternó con Suárez la responsabilidad de congelar a Morata y funcionó.

Silenciando a los críticos y dejando en un quinto plano su bajada del avión por la renovación. Con De la Barrera, Valentín Pezzolesi, Suárez y Herzog son innegociables. Los escuderos de un Churripi que se doctoró ante la formación pepinera. Señalado en Montilivi, integra la relación de los vengadores. Letal de cabeza y fortalecido por este torrente de minutos.

Es el espejo para los Elías Romero y el travieso Rafa Cruz. Nadie como Herzog para levantarse de la adversidad. Le falta marcar en Segunda y ser protagonista en un vuelo a Primera División.

En el reino barrerista, el canterano tiene mucho ganado. Valentín, Suárez, Herzog, Iñaki, Kirian, Rafa Cruz, Jefté...Crece la sombra de un once made in Roque Nublo como ya hiciese Setién en 2016. Aquí hay un central nuevo, una pieza recuperada para la causa.