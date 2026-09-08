Goteo de problemas
Lo de la UD Las Palmas es una maldición: Suárez está roto y la muralla en Cádiz es Herzog-Bonfanti
El central de Tamaraceite sufrió un percance físico en el calentamiento ante el Lega y fue retirado en el 60'. Tras ser examinado, se descarta su presencia. Andrés Rodríguez, único zaguero en el banco
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Lo de la UD Las Palmas tiene visos de maldición. Álex Suárez causa baja para la contienda del sábado contra el Cádiz en el Nuevo Mirandilla por una dolencia muscular que se provocó el pasado viernes contra el Leganés. Este contratiempo provoca que la dupla de centrales sea Herzog-Bonfanti para batir a los gaditanos. Por la derecha, vía libre para Valentín Pezzolesi y por la zurda, Enrique Clemente.
Cabe reseñar que Marvin Park aplaza su vuelta y Viti Rozada sigue fuera de combate. En relación a Opoku, no hay fecha para su debut. Solo queda apto un central profesional como Andrés Rodríguez, que llegó el pasado verano del Teruel de Primera RFEF.
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