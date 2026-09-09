El agujero negro de la UD Las Palmas en el lateral izquierdo se acentúa ante las bajas

Reconversiones y malabares ante la plaga de bajas. La UD Las Palmas vive un drama defensivo en pleno arranque de temporada. La enfermería amarilla se ha convertido en la principal protagonista de una semana en la que el conjunto que dirige Rubén de la Barrera va a viajar a Cádiz en cuadro por unas lesiones que deberá sobrellevar el preparador coruñés en defensa. Sin Marvin, Viti, Álex Suárez y Opoku para el duelo de este sábado (15.15 horas, LaLiga TV), todo parece quedar en manos de la zaga que terminó el partido ante el Leganés, con Pezzolesi en la derecha, Herzog y el italiano Bonfanti como centrales, y Clemente actuando por el carril zurdo.

Sin embargo, estos contratiempos físicos se acentúan todavía más en la posición de lateral izquierdo, donde la entidad no solo dejó salir a dos futbolistas que ocupaban dicha demarcación de forma natural, sino que, además, no trajo ningún recambio para tapar ese agujero. Ahora, con estos problemas azotando a la plantilla en una zona del terreno de juego clave por el estilo de los grancanarios, no queda otra que rezar para frenar esta sangría hospitalaria, que no ayuda a las intenciones del cuadro insular de mejorar sus prestaciones respecto a sus últimos partidos.

Tú a Cádiz y yo a Tarragona

Esta realidad se evidencia todavía más por dos despedidas que se produjeron este mismo verano. La primera de ellas fue la de Cristian Gutiérrez, que, tras aterrizar en la Isla en julio de 2025 desde el Eibar después de que el club abonase una cantidad por su traspaso –en torno a los 700.000 euros–, se ha marchado cedido al Cádiz. Ya la temporada pasada era el único lateral zurdo puro con el que contó Luis García en su plantel, pero esa circunstancia no le ayudó a jugar minutos con regularidad. Clemente le ganó con bastante claridad la partida, el técnico asturiano se sintió más seguro con el maño y el futbolista marbellí acabó disfrutando de apenas 573 minutos repartidos en 17 encuentros.

El otro carrilero que se marchó a préstamo, aunque este en el último día de mercado, fue Víctor Villote. Después de una buena temporada con el filial –disputó 29 partidos en Segunda RFEF– y de haber hecho toda la pretemporada a las órdenes de Rubén de la Barrera, el barcelonés acabó haciendo las maletas para jugar en el Nástic de Tarragona. Antes de producirse su adiós definitivo, ya había sido convocado para los tres primeros compromisos del curso con Las Palmas pese a que no logró debutar de forma oficial con el primer equipo grancanario. Eso sí, su presencia en las listas evidenciaba la necesidad de contar con un recambio en esa posición para evitar males mayores.

Unos cuantos parches

Por otro lado, la ausencia de Clemente en las dos primeras jornadas y la lesión de Marvin en el primer choque liguero, donde solo pudo aguantar ocho minutos sobre el terreno de juego, llevaron a De la Barrera a hacer encaje de bolillos. Comenzó apostando por Pezzolesi, algo que repitió respecto a lo acontecido en el Trofeo Ramón de Carranza, donde el hispano-argentino ocupó ese puesto. Tras la lesión del lateral mallorquín frente al Albacete, le dio el relevo a Bonfanti, quien en algunos momentos de su carrera había actuado en un costado, a pesar de que su posición natural es la de central. Por último, probó ahí a Andrés Rodríguez apenas unos minutos en el envite disputado en Ceuta, aunque el lorquino tampoco juega pegado a la banda de manera habitual, salvo en su año en el Alcoyano y en algunos partidos con el Yecla Deportivo.

No obstante, salvo la enorme solidez y el buen hacer de Clemente, quien no es un carrilero natural, pero sí ha demostrado que puede tomar las riendas de la banda sin problemas, al preparador gallego no ha terminado de funcionarle ninguno de los parches utilizados. De hecho, el ratito de Andrés en la segunda fecha del campeonato casi que ni se puede llamar prueba. Lo que sí parece una certeza mayor es la incomodidad que sufre Bonfanti en ese puesto, ya que se le ha visto un poco fuera de sitio y con muchos quebraderos de cabeza. El que parece más adaptado a jugar ahí es Pezzolesi tras sus buenas sensaciones en el Carranza, aunque eso, sin Suárez, obligaría a buscar otro parche para el lateral diestro ahora mismo.

Pendientes de un hilo

Si bien es cierto que se han dado todos los condicionantes para que Las Palmas esté en problemas y no es usual que la enfermería se cebe de esta manera con una línea concreta, las decisiones tomadas en los despachos durante el verano reflejan que el lateral zurdo es una posición en la que los amarillos cojean. De no poder recuperar a nadie para el duelo ante el Burgos, la UD se expone a que un catarro de Clemente le obligue a competir con una defensa que iría más que parcheada, justo en un inicio de curso en el que los errores atrás están haciendo daño.

Esta situación de emergencia deja muy cogido con pinzas al equipo de un Rubén de la Barrera obligado a ganar después de la imagen ofrecida en los dos últimos compromisos. La montaña rusa de la Segunda División siempre da margen para cambiar una dinámica –y, si no, que se lo digan al Málaga de Funes, que ahora se pasea por la élite–, pero está claro que los amarillos necesitan reaccionar. De ese modo, el conjunto dirigido por el estratega gallego tendrá que convivir sin laterales izquierdos naturales, al menos, hasta el mercado de invierno.