Cádiz - UD Las Palmas: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming

El conjunto amarillo afronta la cita con la necesidad de dar un golpe de autoridad y encontrar la regularidad que todavía no ha mostrado en este inicio de temporada, aunque enfrente tendrá a un Cádiz CF que quiere hacerse fuerte en casa y situarse entre los candidatos a pelear por la zona alta de LaLiga Hypermotion.

El equipo dirigido por Rubén de la Barrera llega al Nuevo Mirandilla después de un arranque irregular en el que la UD Las Palmas no ha terminado de encontrar su mejor versión.

La visita al conjunto gaditano supondrá una nueva prueba para comprobar la capacidad de reacción de una plantilla que afronta el curso con el objetivo de regresar a la pelea por los puestos altos, pero que necesita transformar las buenas fases de juego en resultados.

UD Las Palmas-Leganés / José Carlos Guerra

La expedición amarilla viaja a Cádiz con varios focos de atención dentro del equipo. Rubén de la Barrera continúa buscando la fórmula para ensamblar las piezas de una plantilla con numerosos cambios respecto al pasado curso, mientras algunos futbolistas reclaman mayor protagonismo en este nuevo proyecto.

El Cádiz CF, por su parte, llega al encuentro con la intención de aprovechar el factor campo y confirmar sus aspiraciones en la categoría. El conjunto andaluz, uno de los clubes con mayor peso histórico del campeonato, busca hacerse fuerte en casa y mantenerse cerca de los puestos de privilegio.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido Cádiz - UD Las Palmas correspondiente a la quinta jornada de la Liga Hypermotion se jugará el sábado 12 de septiembre, a las 15:15 hora de Canarias (16:15 hora peninsular) en el JP Financial Estadio.

Dónde ver el Cádiz - UD Las Palmas

El partido en Montilivi solo podrá verse bajo suscripción en los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros al mes.

Este dial también se puede contratar en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

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