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Manu Fuster, sobre la teoría de la manta en esta UD Las Palmas: «Si no estás bien en ataque tienes que arriesgar más atrás...»

El de Manises asegura que los amarillos no están «preocupados» por su rendimiento en ambas facetas del juego y prefiere no 'mojarse' sobre el debate de la delantera: «No sé quién va a jugar el sábado, solo espero que el que juegue o los que lo hagan nos ayuden a ganar»

Declaraciones de Manu Fuster en la previa del partido entre la UD Las Palmas y el Cádiz

Declaraciones de Manu Fuster en la previa del partido entre la UD Las Palmas y el Cádiz

Cristian Gil Fuentes

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Cristian Gil Fuentes

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Las Palmas de Gran Canaria

La teoría futbolística de la manta, esa que si te cubre la cabeza no te tapa los pies y viceversa, no tiene inquieta a la UD Las Palmas. El futbolista amarillo, Manu Fuster, así lo especificó esta mañana en Barranco Seco en la previa del duelo de este sábado (15.15 horas, LaLiga TV) ante el Cádiz en territorio andaluz. Después de una derrota dura ante el Girona y un flojo empate sin goles ante el Leganés en el Estadio de Gran Canaria, el centrocampista valenciano ha pregonado que no hay que estar «preocupados» o «alarmados» por el rendimiento en ambas facetas del juego, sino que es una cuestión de volver a encontrar cierta confianza para recuperar el buen trabajo de las dos primeras jornadas de Liga.

«No nos preocupa más el ataque o la defensa. En los anteriores partidos al Leganés hicimos dos goles, aunque en Girona todo fue un poco más accidentado. Contra el Lega nos costó por la estructura defensiva que nos plantearon, nos ganaron en esa idea y estuvieron mejor por momentos. Nos fuimos con una muy mala sensación, pero el ataque no nos tiene que preocupar; solo llevamos un partido sin marcar y en el que no hemos sido determinantes. Al final, si no estás bien arriba tienes que arriesgar más y adelantar líneas. Cuando en una cosa no estás bien tiras de la otra. Estoy tranquilo porque desde que estemos bien en una faceta, en la otra estaremos más cómodos», remarcaba el 14 isleño.

El debate sobre el dibujo y los delanteros

Acerca de la confección del próximo once insular y, más concretamente, a la hora de señalar cómo cree que va a actuar la UD, si con dos puntas, juntando a Jefté con Jesé arriba, o solo con uno, lo que llevaría a uno de los dos a la banda o al banquillo, el de Manises aseguraba que él no hace «alineaciones por ahora». Aun así, argumentaba que en su anterior etapa con Rubén de la Barrera jugó con «muchos dibujos diferentes: con dos puntas, con uno, con falso nueve, con los extremos más abiertos... Esas variantes nos harán impredecibles y que ataquemos mejor. No sé qué va a hacer este fin de semana, solo espero que el que juegue o los que jueguen nos ayuden a ganar».

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