De la Barrera no vende motos en la UD Las Palmas: "Tenemos más puntos que juego" y 'cero excusas' por las ocho bajas

Prohibido vender motos. De la Barrera I, el estratega sincero. El técnico de la UD Las Palmas, de cara al partido del sábado en el JP Financial Estadio (15.15 horas, LaLiga TV), desecha utilizar el pretexto de las ocho bajas en el caso de que acontezca un resultado adverso -no cuenta con Álex Suárez, Viti, Marvin Park, Opoku, Cedeño, Recobita, Ale García y Sergio Ruiz-.

Rubén de la Barrera. / JOSÉ CARLOS GUERRA

"Las excusas aquí no tienen cabida. Es importante ir construyendo desde el nivel de confianza de todos y cada uno de los futbolistas, que la gente entienda lo que queremos. Este equipo cuando rinde lo normal es que gane o como mínimo sume. Con lo que hay, no encuentro ningún motivo para sentirme más débil en una zona concreta de campo", determinó a la ausencia de cuatro zagueros.

De la Barrera. / JOSÉ CARLOS GUERRA

Solo cuenta con Valentín Pezzolesi, Herzog, Bonfanti, Enrique Clemente y Andrés -que ya jugó de lateral zurdo-. Sobre los pitos de la última jornada ante el Leganés, y el elevado nivel de exigencia del entorno de la UD, detalla que no percibe un extra de nerviosismo.

"No noto presión alguna. Posiblemente es muy temprano. Me llama la atención que tengamos más puntos que juego. Eso me gusta, porque en el momento en el que crezcamos y hagamos las cosas como esperamos no dejaremos de sumar".

Demanda "mayor consistencia y solidez". "En Cádiz el equipo tiene que dar un pasito desde todos los puntos de vista, no solo con balón sino también sin él". No aclara si tira de Jesé o de Jefté en el once, o por si se inclina por la doble 'J' de inicio como hizo ante el Albacete, Leganés y Girona. "Como entrenador me preocupa cómo puedo ayudar a los jugadores desde la información que damos y que no genere bloqueos. Que permita fluidez... Sabemos que desde el punto de vista ofensivo no es lo mismo lo que nos encontramos el día de Lega, Alba o Girona. Todo lo que suceda en cada uno de los escenarios ofensivos, debemos tener recursos".

Precaución con Sandro

Pide paciencia con Marvin Park y no quemar a Sandro antes de tiempo. "Con Marvin Park hay que esperar un poco más. En Cádiz no lo teníamos pendiente, quizá podamos contar con él en próximas semanas. Me encantaría tenerlo, pero lo más importante es que no recaiga cuando vuelva". En relación a Sadrator, cabe ajustar el número de minutos -fue titular ante el Lega-.

"El primer objetivo con Sandro es que su participación no conlleve parar equis días. Se está ajustando, está disponible. Y tiene expectativas por querer jugar, sentirse importante (...) Lo importante es que no tenga recaídas". No concreta una fecha de vuelta de Opoku. "Estamos pendientes de la rodilla de Opoku. No sé el día en el que podamos disponer de él".

Exigente sin límites

Tiene dos puntos que Luis García Fernández en las cuatro jornadas de la pasada temporada. Pero insiste que queda mucho por "construir". Le falta definir el rigor defensivo y patentar un centro del campo reconocible. Iñaki se perfila como la solución tras probar con Kirian y Sergio Ruiz. "Disfruto de la victoria, pero nunca estoy del todo satisfecho porque lo que quiero es aportar o recortar al máximo la distancia con respecto a nuestra mejor versión. Estamos tratando de construir con los chicos".

La fórmula mágica para batir al Cádiz de Celades reside "en el equilibrio". "Los partidos son largos y queremos conjuntar equilibrio y pegada arriba con control. De esta manera, sufrimos menos vaivenes. Queremos que el Cádiz no corra. Ese equilibrio nos obliga a afinar en alineaciones y cambios. Una de las notas positivas hasta ahora es que los cambios están contribuyendo. La gente que entra de refresco está generando impacto positivo en el equipo", detalla en mención directa a Iván Jaime o Rafa Cruz.