La UD Las Palmas se mide ante el Cádiz en un duelo muy distinto al del Carranza de hace un mes

La final del Trofeo Carranza de 2026 se reedita, un mes después, aunque con los dos equipos con una fisonomía algo distinta. La UD Las Palmas visita el JP Financial Estadio este sábado (15.15 horas, LaLiga TV) para medirse a un Cádiz que atraviesa una compleja situación institucional. El club gaditano encendió todas las alarmas después de lo visto durante la pretemporada, especialmente tras caer ante el conjunto grancanario en su histórico torneo de verano, y dio un giro de 180 grados a su planificación: a cuatro días de estrenarse en LaLiga Hypermotion, destituyó a Imanol Idiakez para que Albert Celades, exseleccionador español sub 21 y exentrenador del Valencia, se hiciera cargo del banquillo; además de fichar a cinco jugadores y dejar salir a seis. Entre esas altas sobresale la cesión por parte de la UD de Cristian Gutiérrez, que ahora se mide ante los que eran sus compañeros hace apenas unas semanas.

Albert Celades dirige un entrenamiento del Cádiz CF en la Ciudad Deportiva Baía de Cádiz. / Cádiz CF

Nos remontamos al 8 de agosto de 2026. Los pupilos de Rubén de la Barrera atravesaban ciertas dudas en su preparación estival y aterrizaron en tierras andaluzas para jugar el Carranza ante un Cádiz que tampoco pasaba por un buen momento. Aquel día, los gaditanos se adelantaron en los primeros compases con el tanto de Urko Izeta. Sin embargo, los insulares supieron reponerse con goles de Taisei Miyashiro, Manu Fuster y Jefté para liberar las malas vibras e ilusionar a su parroquia con un 1-3, el segundo Carranza a las vitrinas de Las Palmas y, sobre todo, transmitiendo unas sensaciones que ahora se echan de menos.

La inspiración de Jefté

En aquella ocasión, Rubén de la Barrera no pudo contar con Jesé Rodríguez, quien padecía unas molestias físicas, y que este sábado si está a disposición del míster. La ausencia del Bichito dio todo el protagonismo en punta a un Jefté que por aquel entonces estaba inspirado, con olfato y parecía entrar en su nuevo equipo por la puerta grande. Un mes después, esa versión de killer no ha vuelto a aparecer. El atacante grancanario aún no ha marcado ningún gol en Liga y ha jugado más en banda que en punta.

Otro caso a destacar es el de Marvin Park. El mallorquín jugaba el torneo ante los andaluces en su posición natural, la de lateral derecho, mientras Valentín Pezzolesi apagaba fuegos en el carril zurdo. Para el choque de este fin de semana, los laterales van a cambiar: el tinerfeño regresa a su puesto habitual en la derecha, mientras que Enrique Clemente será el dueño del otro costado ante las bajas, pues presumiblemente el italiano Bonfanti suplirá la ausencia del lesionado Álex Suárez en el centro de la zaga. En cuanto al canterano del Real Madrid, que se lesionaba en la primera jornada ante el Albacete, y no estará esta vez ante el Cádiz.

El verdadero 'rock and roll'

A nivel de plantilla, Las Palmas ha cambiado varias piezas desde entonces. Salieron del club Dinko Horkas, Carlos Navarro y Cristian Gutiérrez, que no jugaron aquel partido, y Víctor Villote, que sí contó con minutos. En cuanto a las altas, llegaron el antes mencionado Giovanni Bonfanti, Nicholas Opoku, fuera de forma y cuyo debut es, por ahora, un expediente X, e Iván Jaime, que ha entrado con buen pie en el equipo.

Más que a nivel de efectivos, los mayores cambios se han notado a nivel de juego. La Unión Deportiva mostró más rock and roll aquel día en el Carranza que en las dos últimas jornadas, en las que ha sido inferior a sus rivales, Girona y Leganés. En cuanto a esas sensaciones, Rubén de la Barrera se manifestaba hoy en sala de prensa: "Nunca me había pasado que mi equipo tuviera más puntos que juego".

La gota que colmó el vaso cadista

A diferencia de los matices que van a presentar los amarillos en Cádiz, el conjunto local sí que se presenta al choque liguero con un perfil 100% distinto al de su Carranza. El principal en la figura del técnico. En una decisión de última hora y que resultó muy polémica, Imanol Idiakez, que llegó para salvar al Cádiz al final del curso anterior y dirigió a los cadistas durante toda la pretemporada, enfilaba el camino de salida a pocos días del inicio liguero. La relación entre el técnico vasco y la entidad andaluza ya era compleja desde hacía semanas, pero la gota que colmó el vaso fue el encuentro ante Las Palmas. La alineación que presentaba en su histórico torneo contra los amarillos distaba mucho de un once tipo. Es más, en ella figuraban varios jugadores con los que no se contaba. Después de la derrota por 1-3, el míster declaró lo siguiente en sala de prensa: "Necesitamos jugadores que estén a la altura del escudo para hacer una buena temporada".

Tras esta problemática, la directiva gaditana no tardó en actuar y cesó a Idiakez a escasos cuatro días de estrenarse en LaLiga Hypermotion. "Veníamos observando discrepancias importantes en cómo se estaba enfocando la planificación de la plantilla y el rumbo del equipo. El club tiene unos objetivos muy claros de cara a la temporada y entendíamos que no existía una alineación total entre las decisiones del cuerpo técnico y la visión de la directiva. A las puertas de comenzar la Liga, necesitábamos un proyecto donde todas las partes remaran con absoluta convicción en la misma dirección". Así se manifestaba Christian Septien, el nuevo propietario de la entidad tras el cambio de poderes de un verano convulso.

Apuesta por un fútbol más ofensivo y de cantera

Albert Celades, en una decisión sorprendente aunque su nombre ya había sonado anteriormente, tomó las riendas. Un cambio que afectó por completo a la disposición táctica del rival de Las Palmas.

Del estilo conservador y defensivo de Idiakez, fundamentándose en un bloque más resguardado, transiciones medidas y un ritmo de juego que arriesgaba poco en la salida de balón, con el catalán en la dirección los gaditanos han mutado en un conjunto asociativo, que busca someter al rival y asumir mayores riesgos. Un estilo ofensivo que ya desplegó Celades cuando dirigía a la Rojita entre 2014 y 2018. Además, ahora apuesta más por el talento joven con jugadores como Manu Rivera, Noah Ukwuije o Roberto Rosado, a los que el ex del Valencia ha hecho debutar.

Sin embargo, el cambio no ha traído aparejado mejores resultados. El Cádiz arranca esta quinta jornada en la 18ª posición, no ha ganado ningún partido y ha cosechado tres empates, ante Celta Fortuna (0-0), Eldense (2-2) y Valladolid (1-1), además de la última derrota ante el Almería de García Pimienta por 3-2.

Cristian, nexo de unión

Los gaditanos también han pasado por varias modificaciones en su plantel. La más sonada, en clave Unión Deportiva, es la de Cristian Gutiérrez, quien apenas un día después del Trofeo Carranza recaló en calidad de cedido en la entidad andaluza. Por el momento, no ha tenido un papel destacado: jugó 18 minutos ante el Valladolid y todo el encuentro frente a los almerienses. Sin embargo, es un perfil que los insulares pueden acabar echando de menos, teniendo en cuenta que Enrique Clemente, central de formación, es el único jugador habituado a ocupar el lateral izquierdo. En este arranque de campaña, De la Barrera ha tenido que hacer malabares con su posición, probando a Valentín Pezzolesi, Giovanni Bonfanti y Andrés Rodríguez en ese costado.

Otros jugadores que han llegado a la Tacita de Plata desde entonces han sido Giorgi Gocholeishvili, Manu Fernández, Alejandro Oreallana y Marc-Olivier Doué Séné. Mientras, han abandonado el club Víctor Aznar, Moussa Diakité, Iker Recio, Rominigue Kouamé, Joaquín Felipe González y José Antonio de la Rosa.

De cara a este sábado, el escenario se repite, los protagonistas no tanto. Ahora toca comprobar quién ha cambiado para bien y quién sigue buscando su sitio.