LA PROVINCIA sortea 3 entradas dobles para el UD Las Palmas–Burgos CF

LA PROVINCIA ofrece a sus suscriptores la oportunidad de disfrutar en directo del próximo compromiso de la UD Las Palmas. El periódico sortea 3 entradas dobles para asistir al partido que enfrentará al conjunto amarillo con el Burgos CF.

El encuentro se disputará el domingo 20 de septiembre, a las 17:30 horas, en el Estadio de Gran Canaria, y corresponde a la sexta jornada de LaLiga HYPERMOTION.

Tres suscriptores resultarán ganadores y cada uno recibirá dos entradas para acudir acompañado y vivir desde las gradas toda la emoción de un nuevo duelo liguero de la UD Las Palmas.

UD Las Palmas recibe al Burgos CF

El equipo amarillo afrontará ante el Burgos CF una nueva cita frente a su afición. El Estadio de Gran Canaria volverá a convertirse en el punto de encuentro de los seguidores que quieran animar al conjunto local en un partido importante de este inicio de temporada.

Gracias a esta promoción exclusiva, los suscriptores de LA PROVINCIA podrán optar a presenciar el encuentro y compartir la experiencia con la persona que elijan.

El sorteo forma parte de las ventajas y experiencias exclusivas vinculadas a la suscripción y disponibles en el Club+, una propuesta con la que LA PROVINCIA busca premiar la fidelidad de sus suscriptores y acercarlos a algunas de las principales citas deportivas y de ocio que se celebran en Canarias. Una oportunidad para disfrutar en primera persona de grandes acontecimientos y vivir experiencias que van más allá de la información: porque el fútbol no es lo mismo si te lo cuentan que si lo sientes desde la grada.

¿Cómo participar en el sorteo?

La participación está reservada exclusivamente para personas con una suscripción activa a LA PROVINCIA. Para optar a una de las tres entradas dobles es muy sencillo, será necesario seguir estos pasos:

Ser suscriptor de LA PROVINCIA. Si aún no lo eres, suscríbete y únete a nuestra comunidad hoy mismo aprovechando nuestras ofertas válidas para la primera suscripción. Revisar que los datos de contacto estén correctamente actualizados en el área de usuario Mi cuenta para asegurarte de que tu correo y número de teléfono estén correctos. Rellenar los formularios de participación: al completarlos, ya estarás oficialmente inscrito en los sorteos.

👉 Apúntate al sorteo

Una vez enviado correctamente el formulario, el suscriptor quedará incluido entre los participantes del sorteo. Es importante facilitar datos de contacto válidos, ya que serán utilizados para localizar a los ganadores.

Cada una de las tres personas premiadas recibirá dos entradas para asistir junto a un acompañante, al encuentro entre la UD Las Palmas y el Burgos CF del próximo domingo 20 de septiembre.

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

📅 Una vez finalizado el periodo de participación, previsto para el mediodía del viernes 18 de septiembre, LA PROVINCIA realizará el sorteo entre todas las participaciones válidas recibidas de sus suscriptores. Tras el sorteo, las personas que resulten ganadoras serán contactadas por la organización a través de los datos facilitados en el formulario de participación para informarles de cómo podrán disfrutar de su premio.

La participación está reservada exclusivamente a personas con una suscripción activa a LA PROVINCIA. Por este motivo, es imprescindible comprobar que los datos personales y de contacto asociados a la suscripción son correctos y se encuentran actualizados. Esta gestión puede realizarse fácilmente desde la sección 'Mi cuenta', donde cada suscriptor podrá revisar y actualizar su información.

Ser suscriptor de LA PROVINCIA tiene premio

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Si eres suscriptor y quieres acompañar a la UD Las Palmas en su regreso al Estadio Gran Canaria, solo tienes que completar el formulario de participación. Tres entradas dobles están esperando a sus ganadores.

¡Mucha suerte a todos y nos vemos en el Estadio Gran Canaria! ✨⚽💛