La UD Las Palmas, quinta en el límite salarial de LaLiga Hypermotion

La UD Las Palmas se mantiene entre los clubs con mayor músculo económico y más saneados de LaLiga Hypermotion pese a su intento de ascenso frustrado la temporada pasada. Después de un curso en el que los amarillos eran el segundo equipo con mayor margen salarial de Segunda, solo por detrás del Leganés, la entidad insular pasa a ocupar el quinto puesto de la categoría de plata.

La Liga de Fútbol Profesional ha publicado de manera oficial los límites de coste de plantilla deportiva de los clubs, tanto de Primera como de Segunda División. Se trata de una cifra que suele hacerse pública unos días después del cierre del mercado de fichajes y que sirve para determinar el margen económico del que dispone cada entidad para configurar su equipo.

Casi cuatro millones más que la temporada pasada

En el caso de la Unión Deportiva, la entidad presidida por Miguel Ángel Ramírez cuenta con 17.149.000 euros para la confección de su plantel. Son casi cuatro millones más que los 13.370.000 euros de la temporada 2025-26, aunque el conjunto grancanario baja del segundo al quinto puesto en esta clasificación. Es decir, la UD dispone de más capacidad económica que el curso pasado.

Tabla oficial del límite de coste de plantilla deportiva / LaLiga

Como era de esperar, la clasificación está liderada por el Girona, que hace apenas dos años disputaba la Liga de Campeones y que, respaldado por el City Football Group, cuenta con un límite de 35 millones de euros. Le sigue de cerca el RCD Mallorca, entrenado por Luis García, con 34,6. El podio lo completa el otro recién descendido desde Primera, el Real Oviedo, con 20,7 kilos.

También por delante de Las Palmas se encuentra el que fue precisamente su último rival, el CD Leganés de Álvaro Morata, con 20,7 millones de euros. En el otro extremo se encuentra el Almería de Xavi García Pimienta, que es el club con menor margen económico de la categoría, con 3,9. Algo por encima aparecen Granada y Valladolid, ambos con cuatro kilos.

El Tenerife, mitad de tabla

En cuanto al eterno rival de Las Palmas, el CD Tenerife, los tinerfeños cuentan con un margen de 8,7 millones de euros, casi nueve millones menos que la entidad grancanaria. Por si había dudas sobre qué incluye exactamente esta cifra, LaLiga recordó que este límite engloba conceptos como los salarios fijos y variables de los jugadores, la Seguridad Social, las primas colectivas, los gastos de adquisición -incluidas las comisiones para los agentes- y las amortizaciones. Estas últimas corresponden a la parte del coste de fichaje de un futbolista que se imputa cada temporada en función de los años de contrato.