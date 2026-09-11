Previa / Al asalto del Carranza
Urgencias en la UD Las Palmas: Aidan y Rachid viajan a Cádiz y luego a Don Benito con el filial
De la Barrera viaja con dos jugadores del filial, así como el meta Valverde Dios, para completar la relación de 23 por las ocho bajas. Mañana, pulso en el JP Financial (15.15 horas, LaLiga TV). Jefté, suplente. Zaga de circunstancias con Herzog y Bonfanti
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La batalla de las cero excusas. Urgencias en la UD. Operación Carranza con dos canteranos y el meta Valverde Dios como elementos de extrema necesidad por las ocho bajas. Y los tres viajarán de Cádiz a Don Benito para jugar con el filial de la UD de Juan Manuel Rodríguez. En la relación de la De la Barrera faltan Álex Suárez, Marvin Park, Viti, Ale García, Cedeño, Opoku, Sergio Ruiz y Recobita.
Esta apuesta por la cantera con el lateral zurdo Aidan y el derecho Rachi, que también puede jugar de central, se suma a las presencia de los Valentín Pezzolesi, Rafa Cruz, Iván Medina o Elías Romero.
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