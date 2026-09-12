De la Barrera le pone una medalla a Iñaki: "Tiene deseo, piernas y voluntad"

Gold medal para Iñaki González, el rey de la medular de la UD Las Palmas sin indiscutibles. El técnico coruñés aplaude el rendimiento del pivote que encadena dos partidos de inicio y fue el mejor en Cádiz, en otra actuación interesante de los platanitos como Pezzolessi o Rafa Cruz -que ya ganaron el Trofeo Carranza hace un mes y medio en el Nuevo Mirandilla-.

"Más allá de Valentín que lleva varios partidos con el equipo y está jugando de inicio, según pasen los encuentros todos irán creciendo. Pero estoy contento por Iñaki por su deseo, voluntad y piernas. Lo está asumiendo con peso y seguridad. Además, también estoy satisfecho por el debut de Iván Medina y por la aportación de los veteranos como Sandro, Kirian o Jefté. Estamos demostrando que tenemos una plantilla en la que todos reman en la misma dirección", determina el preparador gallego, que ya cuenta con tres victorias en este arranque de cinco contiendas.

Sobre la importancia del partido tras empatar ante el Lega y salir goleados de Montilivi, De la Barrera admite que era una ocasión idónea para un cambio de dirección. El secreto reside en la "maduración" del encuentro. "Veníamos con ganas de ganar y había que madurarlo; esa maduración te obliga a gestionar bien los momentos con balón (...) Ya que el Cádiz pretendía desorganizarnos".

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Aclara que se hubiesen ahorrado toneladas de sufrimiento "si hubiésemos estado acertados" ante la portería contraria. Y pasa del "tenemos más puntos que juego" de la previa al anuncio a los cuatro vientos de la aparición de brotes verdes. "Veo muchos aspectos a valorar, más allá del resultado. Pero queremos seguir evolucionando para dar con aquello que nos permita regularidad".