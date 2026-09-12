Cádiz - UD Las Palmas: fecha, horario y dónde ver el partido por TV y en streaming

La UD Las Palmas encara su visita al Cádiz CF como una oportunidad para cambiar la dinámica de este inicio de temporada. El conjunto amarillo todavía busca encontrar su mejor versión en LaLiga Hypermotion y afronta el duelo del Nuevo Mirandilla con la intención de sumar un triunfo que le permita ganar confianza y dar un paso adelante.

El equipo dirigido por Rubén de la Barrera no ha conseguido todavía la continuidad esperada en su juego durante las primeras jornadas. La adaptación de las nuevas incorporaciones y la necesidad de convertir sus mejores momentos durante los partidos en resultados son algunos de los retos que afronta el conjunto grancanario.

El encuentro ante el Cádiz supondrá una nueva prueba para una plantilla que mantiene el objetivo de pelear por la zona alta de la clasificación, pero que necesita mayor regularidad para confirmar sus aspiraciones en una categoría marcada por la igualdad.

UD Las Palmas-Leganés / José Carlos Guerra

La expedición amarilla llega a tierras gaditanas con varios aspectos por resolver. Rubén de la Barrera continúa ajustando las piezas de un equipo con numerosos cambios respecto al pasado curso y buscando el equilibrio entre los futbolistas que continúan del proyecto anterior y las nuevas incorporaciones.

Enfrente estará un Cádiz CF que quiere hacer valer el factor local y situarse entre los equipos llamados a pelear por los puestos altos. El conjunto andaluz, uno de los clubes con mayor tradición reciente en el fútbol profesional, busca convertir el Nuevo Mirandilla en un fortín y mantenerse cerca de la zona de privilegio.

¿A qué hora juega la UD Las Palmas?

El partido Cádiz - UD Las Palmas correspondiente a la quinta jornada de la Liga Hypermotion se jugará el sábado 12 de septiembre, a las 15:15 hora de Canarias (16:15 hora peninsular) en el JP Financial Estadio.

Dónde ver el Cádiz - UD Las Palmas

El partido en Montilivi solo podrá verse bajo suscripción en los canales habituales que ofrecen LaLiga Hypermotion TV: DAZN y Movistar+, disponible en la opción Movistar Plus+ de 9,99 euros al mes.

Este dial también se puede contratar en los siguientes operadores: Orange TV, Vodafone, Finetwork, Yoigo, Euskaltel, Telecable, Virgin Telco y Amazon Prime Video.

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